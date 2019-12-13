Minikler kadına şiddete dikkat çekti

13.12.2019 11:53 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:10

Bilecik'te bir ilkokulda eğitim gören minik öğrencilerin kadına şiddete dikkat çekmek için hazırladıkları video büyük beğeni topladı.



Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde eğitim veren Malhun Hatun İlkokulu ikinci sınıf öğrencileri, kadın cinayetlerine ve kadına şiddete dikkat çekmek için sınıfta dövizler hazırladı. Öğrenciler hazırladıkları dövizlere 'Hiçbir kadın bir adamın elinde acı çekmemeli, kadına şiddete hayır, kadına şiddet insanlığa ihanettir' yazdı. Ellerindeki dövizlerle bir de video çekerek mesajlar veren miniklerin çalışması büyük beğeni topladı. - BİLECİK

Kaynak: İHA