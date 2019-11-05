Minikler "iyilik heybelerini" sevgi ile dolduruyor

05.11.2019 11:56

Kırşehir'de anaokulu öğrencileri, "Heybemiz İyilik Dolu Projesi" kapsamında başlatılan farklı aktivitelerle değerler eğitimi alıyor.

Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğretmeni Merve Çetinkaya, uluslararası alanda okulların projelerini paylaştığı ve yardımlaştığı "eTwinning" platformunda "Heybemiz İyilik Dolu Projesi" başlattı.

Haziran ayına kadar devam edecek proje kapsamında başlatılan ektinliklerin ilkinde Kırşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri ve yazar Tolga Akpınar, minik öğrencilerle bir araya geldi.

Değerler eğitimini anlattığı "Pişman Tavuk" kitabındaki hikayeleri miniklere okuyarak, sevgi ve dostluğun önemini anlatan Akpınar, öğrencilerle sohbet etti.

Okul öğretmeni Merve Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje ile çocuklara değerler eğitimi kapsamında her ay bir etkinlik düzenleyeceklerini söyledi.

Çocuklara iyilik yapmanın öneminin anlatılması, değerler ve karakter eğitimi, sorumluluk bilinci, vatanseverlik gibi manevi değerlerin kazandırılmasının hedeflendiğini vurgulayan Çetinkaya, bu ay huzurevinde yaşlıların ziyaret edilmesi, aralık ayında da engellilere yönelik etkinlik düzenlenmesinin amaçlandığını dile getirdi.

Geçen yıl da Adana'dan bir öğretmenle "eTwinning" platformu kapsamında hazırladıkları "İyilik Kumbaram Projesi" ile miniklere vatan, millet ve Mehmetçik sevgisini aşılamaya gayret ettiklerini dile getiren Çetinkaya, "Proje ile sevginin değerini minin öğrencilere benimsetmeye çalışıyoruz. Çocuklarımıza her ay bir iyilik ve değerler eğitimi kazandırılmasını amaçlıyoruz. Çocuklar her ay bir iyilik yapacak. Miniklerimiz huzurevini ziyaret edip, yaşlıları mutlu ederek iyilik yapmış olacak." dedi.

Çetinkaya, "eTwinning" platformu kapsamında hayata geçirilen projeleri, Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerindeki öğretmenlerin de görebildiğini, başarılı sonuçların paylaşıldığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA