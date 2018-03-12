Minikler, İstiklal Marşı'nı Güzel Okumak İçin Yarıştı

Minikler, İstiklal Marşı'nı Güzel Okumak İçin Yarıştı

Sivas’ta Melike Turan Melek Anaokulu’nda 5 ile 6 yaşları arasındaki çocuklar için İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışması düzenlendi.

Minikler, İstiklal Marşı'nı Güzel Okumak İçin Yarıştı

Sivas'ta Melike Turan Melek Anaokulu'nda 5 ile 6 yaşları arasındaki çocuklar için İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması düzenlendi.

Yarışmaya, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ve çocukların aileleri katıldı. Finale kalan 8 çocuk okulun konferans salonunda İstiklal Marşı'nın 12 kıtasını okudu. Jürilerin puanlamasının ardından dereceye giren 3 çocuk belirlendi.

Yarışma sonrası öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Programda çocuklar küçük bir gösteri de düzenledi. - SİVAS

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