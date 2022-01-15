Minikler, Isparda'da tırmanacak

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Spor Tırmanış Küçük Bölge Şampiyonası için Isparta'ya gitti.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Spor Tırmanış Küçük Bölge Şampiyonası için Isparta'ya gitti.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Tırmanış Küçükler C-D-E Boulder Bölge Şampiyonası hafta sonu Isparta'da gerçekleştirilecek.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tırmanma Duvarı'nda yapılacak olan şampiyonaya Nevşehir'in yanı sıra 39 ilden 79 sporcu katılacak.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Spor Tırmanış takımı ise şampiyonada 12 sporcu ile yer alacak.

Antrenör İrem Selen Kafası nezaretinde şampiyonada yer alacak olan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları elde edecekleri derecelerle Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etmeye çalışacak. - NEVŞEHİR

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