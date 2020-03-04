Minikler İdlib şehitlerini andı
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Minikler İdlib şehitlerini andı

Erzurum'da Ahmet Yesevi Anaokulu öğrencileri İdlib'de şehit olan askerler için resim yapıp şiir okuyarak askerleri andı.

04.03.2020 09:48 | Son Güncelleme: 04.03.2020 09:48
Minikler İdlib şehitlerini andı

Erzurum'da Anaokulu öğrencileri 'de şehit olan askerler için resim yapıp şiir okuyarak askerleri andı.


Horasan ilçesinde yer alan Ahmet Yesevi Anaokulunda eğitim gören öğrenciler geçtiğimiz günlerde Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerince askeri konvoya düzenlenen saldırı sonucu şehit düşen askerleri andı.


Yaklaşık 15 öğrenci önce Türk bayrağı ve asker resimleri çizdi. Ardından minikler açtıkları Türk bayrağının önünde 'Asker Olmak' adlı şiiri okudu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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