Minikler hayatı suda öğreniyor

SERGEN SEZGİN - Bebeklik döneminden başlayarak verilen ve çocukların zihinsel, bedensel yeteneklerine katkı sağlayan, denge ve koordinasyon gelişimini olumlu etkileyen yüzme eğitimleri anne ve babalardan ilgi görüyor.

Uluslararası bir firmanın Bursa'daki seansları için kayıt yaptıran ebeveynler, bebekleri ve yaşları küçük çocuklarıyla havuzda verilen eğitimlere katılıyor. Kimisi henüz 1 yaşını bile doldurmamış, bazıları ise 5-6 yaşlarındaki çocuklarıyla havuza giren anne ve babalar, eğitmenler gözetiminde çocuklarına eşlik ederek yüzme öğrenmelerine yardımcı oluyor.

İngiltere merkezli firmanın sahibi Julie Ann James, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 ülkede faaliyet gösterdiklerini, Türkiye'de de birçok noktada etkin olduklarını söyledi.

Cankurtaranlık yaparken, bebeklerin yüzmeleriyle ilgili çok fazla araştırma olmadığını fark ettiğini aktaran James, yaklaşık 10 yıl bu konuya yoğunlaşarak faaliyete başladığını belirtti. Yüzmenin bebekler için yararlarına değinen James, "Yüzme, bebeklerin kalp atışını hızlandırıyor. Kalp atışının hızlanmasının bebeklere birçok faydası var. Bir çocuk 5 yıl boyunca yüzme eğitimi alırsa okul çağında da vücut ve zihnen daha güçlü olabiliyor." dedi.

James, birçok ülkede yüzmede bebekler için aynı programlar uygulandığını dile getirdi. Yüzmede sosyalliğin çok önemli olduğunu vurgulayan James, şöyle devam etti:

"Çocuk öncelikle bir gerginlik hisseder ve aynı zamanda da anne ile baba bu süreçte gerginlik hisseder. Bunu yüzmenin sosyal olmasının zorunluluğu sayesinde rahat bir şekilde aşabilirler. Bütün çalışmalarımı çocukların nefes almalarını ve bunu güçlendirmeleri üzerinde yoğunlaştırdım. Buna yüzmenin oldukça etkisi var. Bebekler henüz 6 haftalıkken yüzmeye başlayabiliyor. Bu hijyen olarak bir sorun teşkil etmiyor. Yüzme, bu şekilde hayata başlayan bir çocuğun vücut bütünlüğüne, sağlığına, nefes almasına ve daha iyi uyumasına yardımcı oluyor."

"Çocuklara suyu sevdirmeyi amaçlıyoruz"

Firmanın Bursa şubesi eğitmeni Sercan Ceylan da çocuklara suyu sevdirmeyi amaçladıklarını anlattı.

Suyu sevdirerek çocukları hem eğlendirdiklerini hem de kişisel gelişimlerine katkı sağladıklarını söyleyen Ceylan, "Yüzme, doktorların önerdiği gibi kas gruplarını çalıştırdığı için istemsiz kaslar da çalışıyor. Bu sayede de sinir sistemi rahatlıyor. Çocuklar hem fiziksel hem de zihinsel yönden gelişiyor. Anne ve babalar da çocuğuyla beraber suya giriyor. Bu şekilde de ebeveyn ile bağlılık artıyor." ifadelerini kullandı.

Çocuğuyla bir yıldır eğitimlere katılan Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. İmam Bakır Batı, uygulanan programların gözle görülür etkileri olduğunu kaydetti.

Batı, bir eğlence, aktivite olmasının yanında çocuğunun uykularının düzene girdiğine dikkati çekerek "Yüzmenin birçok faydası var. Fiziksel gelişiminin yanında psikolojik ve ruhsal gelişim açısından da gelişiyorlar. Bunların yanında çocuğumla bir yere gittiğimizde havuza düşse de boğulmayacağını biliyoruz. Her yönden yüzme eğitimi bize ve çocuğuma olumlu yansıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA