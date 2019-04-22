Minikler Hayallerindeki Kıyafetlere Kavuştu

Gaziantep'te yurtta kalan üniversite öğrencisi kızlar, sosyal medyadan ulaştıkları hayırseverlerin yardımıyla köy okulundaki minik öğrencilerin kıyafet hayallerini gerçekleştirdi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Gaziantep Ümmü Gülsüm Kız Öğrenci Yurdunda kalan bir grup öğrenci, sosyal sorumluluk projesi kapsamında yurt yöneticilerinin yardımıyla merkez Şahinbey ilçesi kırsalındaki Gülpınar Ortaokulunu ziyaret etti.

Okuldaki öğrencilerle sohbet edip oyunlar oynayan gençler, daha sonra öğrencilerden hayallerindeki kıyafetleri çizmelerini istedi. Yurtta kaldıkları süre içerisinde ücretsiz takı tasarımı, dikiş-nakış gibi onlarca kursa katılan üniversiteliler, resimleri inceleyip "minik kardeşleri"nin hayalini gerçekleştirme kararı aldı.

"Hayalimdeki elbise" isimli projeyi geliştiren gençler, sosyal medya üzerinden hayırseverlere ulaşarak elbiseler için gerekli malzemeleri temin etti. Yurttaki boş zamanlarında kız öğrenciler için tül etekli elbise, toka ve takı hazırlayan genç kızlar, erkekler için de gömlek, pantolon, papyon dikti.

Okulu, hazırladıkları hediyelerle yeniden ziyaret eden ablalarını karşılarında görünce sevgi gösterisinde bulunan minikler, kendileri için binbir emekle hazırlanan kıyafetleri giyerek gönüllerince eğlendi.

Çocuklar, pasta keserek müzik eşliğinde ablalarıyla birlikte oyunlar oynadı.

Yurt Müdürü Fatma Durkal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin yurtta barınan öğrencilerden büyük destek gördüğünü belirtti.

Öğrencilerinin projeye gönüllerini koyarak, köy okulundaki ekonomik durumu zayıf çocuklara yeni kıyafetlerin yanı sıra bileklik, kolye ve toka hazırladığını ve ayakkabı aldığını dile getiren Durkal, "Şu an onların gözlerindeki mutluluğu görmek bizim için projenin en anlamlı sonucu. Şükürler olsun, onların son derece mutlu olduklarını görüyoruz. Öğrenci kardeşlerimize bu mutluluğu yaşattıkları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencisi Tuba İnal ise yurt müdürlüğü adına başlattıkları projeye "gönül bağı" adını verdiklerini ifade ederek, "Proje kapsamında çeşitli faaliyetler gerçekleştirdik. Bunların arasında bizi en çok meraklandıran, heyecanlandıran da köy okuluna yönelik bu proje oldu. Kardeşlerimize kıyafetler, takılar, tokalar hazırladık. Bugün de burada çocukların sevincine şahitlik ediyoruz." dedi.

Üniversite öğrencisi Şeyma Nur Erdoğan da yaklaşık 2 aydır proje için çalıştıklarını anlattı.

Projede çok fazla emek olduğunu dile getiren Erdoğan, "Her şeyi severek yaptık. Şu an çocukların yüzlerindeki mutluluk paha biçilemez, tarif edilemez bir şey." diye konuştu.

Kaynak: AA