Minikler Harçlıklarını Yoksullar İçin Biriktirdi

Mardin'de kreş öğrencileri, harçlıklarını biriktirerek aldıkları gıdaları, kentin sokaklarında karşılaştıkları yoksullara verdi.

Kreş öğretmeni Tülay Gencan, miniklerin başlattıkları gıda yardım kampanyasıyla yardımlaşma ve dayanışma bilincinin miniklere erken yaşta aşılanması ve yaygınlaşmasının hedeflendiğini belirtti. Ramazan ayının yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu belirten Gencan "Miniklerin milli ve manevi duygularının gelişmesi, onların sosyal yönlerinin kuvvetlenmesi, insan hayatı ve sağlığının korunması, bireye saygı duyma bilincini gelişmesi, kendi yaşantıları dışındaki yaşamlara karşı farkındalık geliştiren bireyler olarak yetişmesi adına önemli olacak" dedi. - MARDİN