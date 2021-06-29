Minikler futbol şöleni düzenlendi
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Minikler futbol şöleni düzenlendi

Minikler futbol şöleni düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde minikler futbol şöleni düzenlendi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde minikler futbol şöleni düzenlendi.

Akçaabat Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre salgına karşı tüm tedbirleri alarak bu yıl "Minikler Futbol Şöleni'nin" ikincisini düzenledi. Trabzon'un ilçelerinden de yoğun katılım olan turnuva 13 takımla müsabakalara başladı. Programın açılışına Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı Hüseyin Altıntepe, Akçaabat Belediye Başkan Vekili Cevdet Bayraktar, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özdemir, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Başkan Ekim, belediye olarak spora önem verdiklerini dile getirerek, "Çocuklarımıza spor ahlakını ve bilincini kazandırmaya, sporu sevdirmeye ve sağlıklı yaşama teşvik etmeye çalışıyoruz. Bu amacımızı çeşitli projeler ve etkinliklerle destekliyoruz, kaliteli zaman geçirmeniz ve sağlığınız bizim için önemli" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Minikler futbol şöleni düzenlendi
Minikler futbol şöleni düzenlendi
Minikler futbol şöleni düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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