Minikler Futbol Şenliği Renkli Anlara Sahne Oldu

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Minikler Futbol Şenliği yeşil saha renkli anlara sahne oldu.

U12 yaş grubundaki sporcuların katıldığı organizasyonda birçok sporcu ilk kez resmi bir maça çıkmanın heyecanını yaşadı. Şehitkamil Belediyesi ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Gaziantep Şubesi işbirliği ile düzenlenen 25 Aralık Kurtuluş Kupası Minikler Futbol Şenliği, geçtiğimiz hafta sonu yüzlerce minik kramponunun yeşil sahadaki tatlı heyecanına sahne oldu. U12 yaş grubunda faaliyet gösteren spor kulüplerinin ve futbol okullarının katılımıyla düzenlenen turnuvaya minik sporcuların velileri ve futbolseverler de büyük ilgi gösterdi. Tecrübeli antrenörlerin müsabakalar süreci boyunca yapacakları gözlemlerin ardından TÜFAD U12 Kategorisi İl Karmasının da belirleneceği organizasyon, minik yeteneklerin müsabaka deneyimi kazanması ve spor yoluyla sosyalleşmelerinde de büyük rol oynayacak.

"Turvanın kazananı Özkaynak düzeni olacak"

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin Türkiye genelinde miniklerin erken yaşlarda resmi müsabaka deneyimi kazanmaları adına birbirinden önemli çalışmalara imza attığını belirten TÜFAD Gaziantep Şube Başkanı İsmet Savcılıoğlu, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen minikler futbol şenliği ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Gazi şehrimizi düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümünü şanlı ecdadımızın torunları, geleceğimizin istikbali çocuklarımız, minik yeteneklerimizle yeşil sahada kutluyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Şehitkamil Belediyemiz ile kurumlar arası işbirliği çerçevesinde düzenlediğimiz turnuvanın bir şampiyonu, bir kazananı olmayacak. Bu turnuvanın kazananı öz kaynak düzeni, katılımcı spor kulüplerimiz ve spor okullarımızın altyapıları olacak. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği, Türkiye genelinde miniklerin erken yaşlarda resmi müsabaka deneyimi kazanmaları adına birbirinden önemli çalışmalara imza atıyor. Biz de imkanlarımız el verdiği ölçüde yerel yönetimlerimizin büyük desteği ile bu çalışmanın Gaziantep'te de en iyi şartlarda yürütülmesi konusunda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu sezon ilimizde 13 yaş altında liglerin oynanması ve bu müsabakaların planlanmasına da TÜFAD Gaziantep Şubesi olarak büyük destek vereceğiz. 25 Aralık Kurtuluş Kupası Futbol Şenliğinde yeşil sahada renkli anların yaşandığı 8 müsabakayı ilgiyle takip ettik. Gurur gümümüze kadar hafta sonları devam edecek turnuvaya tüm futbolseverleri bekliyoruz. Organizasyona olan desteklerinden dolayı Başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na ve değerli değerli çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP