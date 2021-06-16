Minikler, doğadan topladıkları ürünleri sanata dönüştürdü
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Minikler, doğadan topladıkları ürünleri sanata dönüştürdü

Minikler, doğadan topladıkları ürünleri sanata dönüştürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yozgat Sürmeli Anaokulu minikleri, "Çamlıktan Hediyeler Projesi" kapsamında doğadan topladıkları ürünleri sanata dönüştürdü.

Yozgat Sürmeli Anaokulu minikleri, "Çamlıktan Hediyeler Projesi" kapsamında doğadan topladıkları ürünleri sanata dönüştürdü.

Minik öğrenciler, aileleri ve öğretmenleri ile birlikte Çamlık Milli Parkından topladıkları çam kozalağı, dal parçaları, yaprak ve diğer bitkilerle yaptıkları çalışmaları okulda açılan stantlarda sergiledi.

Sürmeli Anaokulunda düzenlenen sergi açılışına; İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları Selçuk Doğandemir, Fatih Erdoğan, Sürmeli Anaokulu Müdürü Demet Aktürk Nazlı, öğretmenler, minik öğrenciler ve aileleri katıldı.

Sergin açılış kurdelesini İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları Doğandemir ve Erdoğan ve Okul Müdürü Nazlı birlikte kesti.

Sürmeli Anaokulu Müdürü Demet Nazlı, yaptığı açıklamada; öğrencilerin yeteneklerini geliştirmeleri ve kendilerini keşfetmeleri açısından serginin önemli olduğunu söyledi.

Nazlı, "Yozgat'ımızın simgesi haline gelen Türkiye'nin ilk Milli Parkı olan Çamlığımızı hem öğrencilerimizin tanıması hem de çam kozalağı ve diğer ürünlerden ne gibi çalışmaların yapılabildiğini görmelerini sağlamak amacıyla bir proje başlattık. Sürmeli Anaokulu olarak milli parkımızın çocuklar tarafından tanınması, mevsimsel farklılıkların ve doğadaki olayların birebir gözlemlerinin sağlanması açısından güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Öğrenci ve ailelerinin katılımı ile Çamlık Milli Parkımızdan topladığımız kozalak, taş, yosun ve dal parçalarını kullanarak yapılan çalışmada güzel eserler ortaya çıkardık. Miniklerimizin yeteneklerini keşfetmeleri ve estetik bir bakış açısı kazanmaları açısından da bu gibi faaliyetlerin önemi büyüktür. Bizler Sürmeli Anaokulu olarak öğrencilerimize yönelik bu tür faaliyetlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları Selçuk Doğandemir ve Fatih Erdoğan, Sürmeli Anaokulu'nu tebrik ederek, "Farklı ve güzel bir eser ortaya çıkmış. Öğrencilerimizde doğa bilinci oluşması ve çamlığımızı tanımaları açısından da önem arz ediyor. Bizler bu tür faaliyetleri önemsiyoruz. Bu vesile ile emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - YOZGAT

Minikler, doğadan topladıkları ürünleri sanata dönüştürdü
Minikler, doğadan topladıkları ürünleri sanata dönüştürdü
Minikler, doğadan topladıkları ürünleri sanata dönüştürdü
Minikler, doğadan topladıkları ürünleri sanata dönüştürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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