Minikler doğada eğlenerek öğrendi
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Minikler doğada eğlenerek öğrendi

Minikler doğada eğlenerek öğrendi
Bültenler - Haberler | Güncel

Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi, Buca Çınar Anaokulu öğrencileriyle doğa kampı yaptı. Eğitmenler eşliğinde çeşitli oyun ve etkinliklerle doğayı keşfeden minikler, çevre bilinci kazandı.

Buca Belediyesi'nin bilim üssü Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi, Buca Çınar Anaokulu öğrencileriyle doğada buluştu.

Buca Belediyesi İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen "Doğada Eğlenerek Öğreniyoruz" adlı doğa kampı etkinliğinde, anaokulunun minikleri hem eğlendi hem öğrendi.

Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi ve anaokulu eğitmenlerinin çocuklara eğitimler verdiği doğa kampında, kaynaştırma oyunları, doğa yürüyüşü ve fırçam doğadan, ilk yardım öğreniyoruz, zillerle müzik, kompost yapımı, oryantiring ve yaratıcı drama etkinlikleri düzenlendi. Doğayla iç içe gerçekleşen kampta çocuklar, çevre bilinci edinerek hayvan sevgisi kazandı. Çeşitli alanlarda yeteneklerini sergileyen öğrenciler, gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Kaynak: Bültenler

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