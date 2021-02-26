Minikler 'Çok Yaşa Tayyip Dede' şarkısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
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Minikler 'Çok Yaşa Tayyip Dede' şarkısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

26.02.2021 15:02 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:06
Minikler 'Çok Yaşa Tayyip Dede' şarkısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

KONYA'da bir araya gelen ilköğretim öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 67'nci doğum günü için klip hazırladı.

KONYA'da bir araya gelen ilköğretim öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 67'nci doğum günü için klip hazırladı. 'Çok Yaşa Tayyip Dede' şarkısını besteleyen Hüseyin Kubilay Öztuğ (40), "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dinlemesini istiyorduk, kendilerine ulaşmış. Başka bir amacımız yoktu, gönülden ve yürekten bir hediye verelim istedik" dedi.

En küçüğünün yaşı 7, en büyüğünün ise 13 olan ilköğretim öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü, söyledikleri şarkıyla kutladı. Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nda ses sanatçısı olan Hüseyin Kubilay Öztuğ'un bestelediği 'Çok Yaşa Tayyip Dede' şarkısıyla sürpriz bir klip hazırlandı. Ses Sanatçısı Öztuğ, "Konyalılar olarak dedik ki, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir hediye armağan edelim. Aklıma beste yapmak geldi, sözlerini yazdım ve çocuklarla seslendirdik. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dinlemesini istiyorduk, kendilerine ulaşmış. Başka bir amacımız yoktu, gönülden ve yürekten bir hediye verelim istedik" dedi.  

'TAYYİP DEDEMİZİ ÇOK SEVİYORUZ'Klipte 'Çok Yaşa Tayyip Dede' şarkısını seslendiren Rüya Dağdeviren (10), "Tayyip dedemi çok seviyorum. Allah vatanımdan Tayyip dedemi eksik etmesin. O'nun buradan doğum gününü kutluyorum" dedi.

8'inci sınıf öğrencisi Günnur Göçer (13) ise, "Övgüyle söyledik, çok sevinçliyiz. Hepimiz seni çok seviyoruz. Umarım beraber gireriz yeni yaşına" diye konuştu.


Minikler 'Çok Yaşa Tayyip Dede' şarkısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Minikler 'Çok Yaşa Tayyip Dede' şarkısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Minikler 'Çok Yaşa Tayyip Dede' şarkısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Minikler 'Çok Yaşa Tayyip Dede' şarkısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Minikler 'Çok Yaşa Tayyip Dede' şarkısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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