Minikler çocuk kütüphanesinde hem eğlendi hem öğrendi

BAŞİSKELE, KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediyesi tarafından hizmete açılan Başiskele Çocuk Kütüphanesi, ilçe sınırları dışından da minik kitapseverleri ağırlıyor.

Serdar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Parkı içerisinde hizmete açılan Başiskele Çocuk Kütüphanesi, Gölcük Değirmendere'den Mehmet Akif Ortaokulu öğrencilerini misafir etti. İlk kez çocuk kütüphanesini ziyaret etme imkanı bulan öğrencilerin de olduğu öğrenci grubu, öğretmenlerinin rehberliğinde kitap okuma etkinliği yaptı. Ayrıca minik öğrenciler, öğretmenlerinin verdiği araştırma ödevlerini de çeşitli kitapların olduğu kütüphanede yapma fırsatı buldu.

Çeşit çeşit kitapları okuyan öğrenciler, hem keyifli vakitler geçirdi hem de kütüphane kurallarını öğrendi. - KOCAELİ