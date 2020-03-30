Minikler çektikleri videoyla koronavirüsü ve korunma yollarını anlattı Ankara'daki özel bir okulda okuyan birinci sınıf öğrencileri, sosyal medyada paylaştıkları videoyla yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) ve virüsten korunmak için yapılması gerekenleri anlattı.

Ankara'daki özel bir okulda okuyan birinci sınıf öğrencileri, sosyal medyada paylaştıkları videoyla yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) ve virüsten korunmak için yapılması gerekenleri anlattı.

Öğrenciler, Sağlık Bakanlığının koronavirüsten korunmaya yönelik önlemlerine vurgu yapmak ve yaşıtlarına virüsü anlatmak amacıyla velilerinin desteğiyle "Hayat Eve Sığar" sloganıyla video çekti.

Evlerinde kamera karşısına geçen çocuklar, küresel bir sorun haline gelen yeni tip koronavirüsün nasıl bulaştığını ve korunma yollarını hatırlattı.

Yaşıtlarına, önlem aldıkları sürece salgından korkmamaları tavsiyesinde bulunan çocuklar, ellerin su ve sabunla sık sık yıkanması, ağız, yüz ve burna dokunulmaması, öksürürken ağzın kapatılması ve sağlıklı beslenme çağrısı yaptı.

"Geleceğimiz için evde kalın" diyen çocuklar, gece gündüz görevleri başında olan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA