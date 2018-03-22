Minikler Çanakkale Zaferi Sergisini Geziyor

Aydınlı öğrenciler Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıldönümü için Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan "Çanakkale Zaferi 1915" sergisini gezmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi binasının 3. katındaki sergiyi gezen minikler hem öğretmenlerinden hem de sergi görevlilerinden sergi ve Çanakkale Savaşı ile ilgili bilgi alıyor. Savaşta kullanılmış gerçek savaş malzemelerini gören öğrenciler çeşitli sorularla da meraklarını gideriyor. Öğrenciler, derslerinde öğrendikleri savaşın kahramanlarından olan Seyid Onbaşı'nın canlandırmasını da ilgiyle izliyor.

Savaşta askerler tarafından kullanılan gerçek top mermilerinin de bulunduğu sergide, bunların yanı sıra yine savaşta kullanılan süngüler, silahlar, Türk askerlerine ait çarıklar, saatler, dürbünler, fenerler yer alıyor. Sergiyi gezen öğrenciler, kendilerini bu anlamlı sergiyle buluşturan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkürlerini sundu.

Çok sayıda vatandaş tarafından da ziyaret edilen sergi, savaşın gidişatını çeşitli fotoğraflar ve anlatımlarla da ziyaretçilere hatırlatıyor. Ücretsiz olarak gezilebilen sergi, 30 Mart tarihine kadar Aydın Büyükşehir Belediyesi 3. kat sergi salonunda saat 8.30-17.30 arasında ziyaret edilebilecek. - AYDIN