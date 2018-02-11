Minikler Can Dostlarıyla Güzel Bir Hafta Sonu Geçirdi

AYDIN (İHA) – Söke'de, anaokullarından öğretmenleriyle gelen bir grup öğrenci, Söke ilçesinde bulunan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait Evcil Hayvan Bakım, Besleme ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyaret etti.

Barınakta klinik odası ve diğer bölümleri gezen öğrencilere sokak hayvanlarının sevgiyle bakıldığını anlatan Aydın Büyükşehir Belediyesi personeli, buradaki hizmetin 5199 sayılı Hayvanları Koruma kanunu ve ilgili yönetmeliğin belediyelere yüklemiş olduğu sorumluluk dahilinde gerçekleştiğini söyledi.

Söke Anadolu Okullarında Sosyal Bilgiler öğretmeni Faik Polat, "Son günlerde görsel ve yazılı medya da can dostlarımızla alakalı birçok olayla karşılaşıyoruz. Sosyal ve toplumsal bir farkındalık yaratmak için öğrencilerimize bu sevgiyi aşılamak biz öğretmenlerin sorumluluğu altındadır. Her yıl gerçekleştirdiğimiz ziyareti bu yılda gerçekleştirdik. Sağlıklı ve bakımlı bir ortam ile karşılaştık. Aydın Büyükşehir Belediye personelleri fazlasıyla ilgililer ve bilgilendirmelerde bulundular. Belediye personelimize ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrenciler, ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi. - AYDIN