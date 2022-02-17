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Minikler, can dostlarının kulübelerini renklendirdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Minikler, can dostlarının kulübelerini renklendirdi

Ordu'da anasınıfı öğrencileri, düzenlenen etkinlik ile can dostlarının kulübelerini boyayarak, eğlenceli vakit geçirdi.

ORDU (İHA) - Ordu'da anasınıfı öğrencileri, düzenlenen etkinlik ile can dostlarının kulübelerini boyayarak, eğlenceli vakit geçirdi.

Altınordu Belediyesi'nin özellikle çocukların hayvan sevgisinin çoğalması için okullarla yaptığı iş birliği devam ediyor. Altınordu Belediyesi'nin başlattığı, 'Her Okula Bir Can Dostu' projesi kapsamında okulların bahçelerinde oluşturulan yaşam alanlarına yerleştirilen sevimli dostlar, öğrencilerden büyük ilgi görüyor. Belediye bu kapsamda, 17 Şubat Dünya Kediler Günü'nde Altınfındık Anaokulu ile kedi kulübesi boyama etkinliği düzenledi. Boyama saatinde çocuklar, bu sefer sevimli dostların evlerini renklendirdiler. Çocuklara çevre bilinci ve hayvan sevgisi kazandırmayı hedefleyen etkinlikte işlevini tamamlamış ahşap malzemelerden Altınordu Belediyesi Temizlik İşleri müdürlüğü atölyesinde üretilen kedi evleri boyandı.

Etkinliği değerlendiren Altınfındık İlkokulu Müdürü Yusuf Akarsu, "Bugünkü etkinliğimizde Altınordu Belediyesi ile okulumuzun anasınıfı öğrencilerimizin hayvan sevgisine yönelik olarak boyama etkinliği yaptık. Belediyemizin kedi evleri olarak hazırlamış olduğu bu yapıları okulumuzun bahçesinde öğrencilerimizin ellerinde renklendi canlandı diye düşünüyoruz. Bunu hem öğrencilerimiz hem velilerimiz hem okul çalışanları olarak oldukça anlamlı buluyoruz. Belediye Başkanımız Aşkın Tören'e teşekkür ediyor, inşallah daha güzel çalışmalarda birlikte iş birliği içerisinde çalışmayı arzu ediyoruz" dedi. - ORDU

Minikler, can dostlarının kulübelerini renklendirdi

Minikler, can dostlarının kulübelerini renklendirdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Altınordu Belediyesi, kedi, Ordu, Yerel, Haberler

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