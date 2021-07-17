Minikler bayram öncesi sevindirildi
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Minikler bayram öncesi sevindirildi

Minikler bayram öncesi sevindirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Denizli Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, Kurban Bayramı öncesi, Denizli'de ikamet eden soydaşların çocukları ile ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet alarak sevince boğdu.

Denizli Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, Kurban Bayramı öncesi, Denizli'de ikamet eden soydaşların çocukları ile ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet alarak sevince boğdu.

Ülkü Ocakları, Denizli'de ikamet eden toplam 190 soydaşların çocukları ile ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını Kurban Bayramı öncesi aldıkları kıyafet ve ayakkabı alarak sevindirdi.

Ülkü Ocakları Başkanı Murat Aydınlı, "Böylesine özel günlerde, özellikle çocuklarımızın mutluluğu bizim için her şeyden önemlidir. Küçük bir hediye bir tebessüm, onların dünyalarında çok değişik anlamlar ifade eder. Bayram sevincini en çok çocuklarımız hak etmektedir. Şehrimizde bulunan soydaşlarımızın ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin 190 evladını bayram öncesi mutlu etmeye çalıştık. Anlaştığımız bir giyim ve ayakkabı mağazasında yavrularımızın kendi seçtiği kıyafetleri onlara hediye ederek Kurban Bayramı öncesi sevindirmeye çalıştık. Bu konuda bize destek veren İdris Karadağ ağabeyimiz başta olmak üzere tüm ülküdaşlarımıza çok teşekkür ederim" dedi.

Bayramlıklarını alan çocukların ise sevinçleri görülmeye değerdi. Alış veriş sonrası çocuklar, Ülkücü ağabeyleriyle Delikliçınar meydanındaki Horoz heykeli önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. - DENİZLİ

Minikler bayram öncesi sevindirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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