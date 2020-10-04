Hayvanları koruma gününde minikler barınakta doyası bir gün geçirdi
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Hayvanları koruma gününde minikler barınakta doyası bir gün geçirdi

04.10.2020 12:32 | Son Güncelleme: 04.10.2020 12:45

Hayvanları koruma gününde minikler barınakta doyası bir gün geçirdi Anaokulu Öğretmeni Perihan Seçkin;

Hayvanları koruma gününde minikler barınakta doyası bir gün geçirdi

Anaokulu Öğretmeni Perihan Seçkin;

"Çocuklarımız için keyifli bir gezi oldu"

BİLECİK - Bilecik'te bir anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezindeki hayvanları ziyaret etti. Minikler barınakta doyası bir gün geçirdi.

Sokak hayvanlarından kedi ve köpekler yanı sıra barınakta bulunan kuzuyu seven öğrenciler, Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı'ya merak ettikleri soruları sorarak, bilgi aldı. Hayvanları severek yem veren çocuklar, daha sonra kedi ve köpeklerle fotoğraf çektirdi.

"Çocuklarımız için keyifli bir gezi oldu"

Anaokulu Öğretmeni Perihan Seçkin, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında can dostlarını ziyaret ettiklerini belirterek, "Burada sokak hayvanlarını ziyaret ederek, öğrencilerimizin merak ettiği konuları ilgili arkadaşlara sorduk. Çocuklarımız için keyifli bir gezi oldu. Can dostlarımızın burada gerçekten çok iyi koşullarda yetiştirildiğini gördük ve çok mutlu olduk" dedi.

Öğrenciler de kedi ve köpekleri ziyaret ettikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, Veteriner İşleri Müdürü Avcı'ya teşekkür etti. Ziyaret, Veteriner İşleri Müdürü Avcı'nın çocuklara, barınakta yapılan çalışmalar ile birlikte sokakta gördüğümüz hayvanlara nasıl davranılacağı ve hayvan haklarının neler olduğu konularında bilgi vermesiyle sona erdi.

Hayvanları koruma gününde minikler barınakta doyası bir gün geçirdi
Hayvanları koruma gününde minikler barınakta doyası bir gün geçirdi
Hayvanları koruma gününde minikler barınakta doyası bir gün geçirdi
Hayvanları koruma gününde minikler barınakta doyası bir gün geçirdi
Hayvanları koruma gününde minikler barınakta doyası bir gün geçirdi
Hayvanları koruma gününde minikler barınakta doyası bir gün geçirdi
Hayvanları koruma gününde minikler barınakta doyası bir gün geçirdi
Hayvanları koruma gününde minikler barınakta doyası bir gün geçirdi
Hayvanları koruma gününde minikler barınakta doyası bir gün geçirdi
Hayvanları koruma gününde minikler barınakta doyası bir gün geçirdi
Hayvanları koruma gününde minikler barınakta doyası bir gün geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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