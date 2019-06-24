Minikler Avrupa Güreş Şampiyonası, Polonya'da düzenlenecek.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyona 27-30 Haziran tarihlerinde Krakow kentinde gerçekleştirilecek.

Şampiyonanın hazırlıklarını tamamlayan serbest stildeki milli güreşçiler, yarın Polonya'ya hareket edecek.

15 yaş altında düzenlenecek organizasyonda mücadele edecek milli sporcular şöyle:

Erkekler serbest stil

38 kilo: Abdullah Top

41 kilo: Uğurcan Şahin

44 kilo: Metehan Yaprak

48 kilo: Emirhan Gizir

52 kilo: Barış Ünsal

57 kilo: Cengizhan Ramazan Doğan

62 kilo: Yusuf Tatlıdil

68 kilo: Murat Doğan

75 kilo: Batuhan Uzun

85 kilo: Rıfat Eren Gıdak

Kızlar

33 kilo: Edanur Ersoy

36 kilo: Cansu Özer

39 kilo: Şevval Çayır

42 kilo: Kübra Yavuz

46 kilo: Nazar Kaya

50 kilo: Tuğba Demir

54 kilo: Dilan Tan

58 kilo: Selvi İlyasoğlu

62 kilo: Duygu Gen

66 kilo: Bükrenaz Sert

Grekoromen

38 kilo: Ahmet Eminoğlu

41 kilo: Abdullah Keskin

44 kilo: Muhammet Bıyık

48 kilo: Fedai Murat Aydın

48 kilo: Berat Keski

52 kilo: Mahmut Yılmaz

52 kilo: Berati İnanç

57 kilo: Alperen Berber

62 kilo: Nihat Kara

68 kilo: Toygun Aktop

75 kilo: Mert Çelik

85 kilo: Nurşat Taşçı

Kaynak: AA