Minikler anneleri ile pasta yaptı
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Minikler anneleri ile pasta yaptı

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gümüşova ilçesinde öğrenciler anneleri ile birlikte okulda pasta yaptı.

28.02.2020 09:38 | Son Güncelleme: 28.02.2020 09:39
Minikler anneleri ile pasta yaptı

(İHA) – Düzce'nin ilçesinde öğrenciler anneleri ile birlikte okulda pasta yaptı.


Çocuğun gelişimi, öğrenmesi, okuldaki ve hayattaki başarışı için vazgeçilmez bir güç olan aile katılımı için Gümüşova 75. yıl ilkokulunda proje başlatıldı. Proje kapsamında her aile minik öğrencilerin bir annesi okula gelerek öğrencilerle birlikte çeşitli aktiviteler gerçekleştiriliyor. Aile katılımı projesi kapsamında bu hafta okula gelen anneler öğrencilerle birlikte lezzetli minik top tatlısı yaptılar. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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