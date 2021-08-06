Minikler, Acıgöl'de çevre temizliği yaptı
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Minikler, Acıgöl'de çevre temizliği yaptı

Minikler, Acıgöl'de çevre temizliği yaptı
Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel

Karapınar Gazi Mustafa İlkokulu öğrencileri, Acıgöl ve çevresinde çevre temizliği yaptı.

Karapınar Gazi Mustafa İlkokulu öğrencileri, Acıgöl ve çevresinde çevre temizliği yaptı.

Öğrenciler, göl çevresine atılan şişeleri, mangal kalıntılarını, kağıt ve diğer atıkları dikkatlice topladı.

Okul Müdürü Akif Özenli, burada yaptığı açıklamada, ilçede birden fazla doğal güzelliğin olduğunu bunlardan birisinin de Acıgöl olduğunu söyledi.

Acıgöl'ün insanların en fazla ziyaret ettiği mekanlardan biri olduğunu belirten Özenli, "Okul sadece ders görmek değildir. Bu tür faaliyetlerle öğrencilerimizi çevreye duyarlı birer fert olarak yetiştirerek sosyal mesaj da vermek istiyoruz. Göle ziyarete gelenlerin, attıkları çöplerle çevreye zarar vermelerinden üzüntü duyuyoruz. Bu konuda hepimize görev düşüyor. Gölden ayrıldıktan sonra, daha sonra gelecek olana temiz bir çevre bırakmalıyız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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