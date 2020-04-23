Minikler 23 Nisan'ı böyle kutladı
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23 Nisan, Kayseri, Haber

Minikler 23 Nisan'ı böyle kutladı

Minikler 23 Nisan'ı böyle kutladı Kayseri'deki kutlamalara evlerinden katılan sporcuların gösterileri renkli görüntüler oluşturdu Taekwondo sporcusu kızın gözleri bağlı olduğu halde kardeşinin kafasındaki bardağa tekme attığı görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü Kayseri'de, korona virüs...

23.04.2020 17:40 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:40
Minikler 23 Nisan'ı böyle kutladı

Minikler 23 Nisan'ı böyle kutladı

Kayseri'deki kutlamalara evlerinden katılan sporcuların gösterileri renkli görüntüler oluşturdu

Taekwondo sporcusu kızın gözleri bağlı olduğu halde kardeşinin kafasındaki bardağa tekme attığı görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü

KAYSERİ - Kayseri'de, korona virüs salgını nedeniyle çocukların evlerinden katıldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında, taekwondo sporcusu kız çocuğunun gözleri bağlı şekilde yaptığı gösteri izleyenleri hayrete düşürürken, yüzlerce öğrencinin evlerinde yaptıkları gösteriler ise renkli görüntüler oluşturdu.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, korona virüs salgını nedeniyle çocukların evlerinde kutlamak zorunda kaldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşku içinde geçirmeleri için çalışma yaptı. Yaklaşık bir ay boyunca süren çalışmalarda, evlerinde kalan çocuklar daha önceki kutlamalarda olduğu gibi saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu.

Vali Şehmus Günaydın çocuklara seslenerek, "Bizler çok iyi biliyoruz ki geleceğimiz, umudumuz ve gururumuz olan siz sevgili çocuklarımız, ülkemizin ve milletimizin her alanda gelişmesi ilerlemesi ve milli egemenlik anlayışının yaşatılması konusunda en büyük güç kaynağımızsınız. Millet olarak korona virüs ile büyük mücadele ediyoruz. Ön saflarda görev yapan doktorlar, emniyet ve jandarma personelimize hepimizin destek vermesi gerekiyor. Bunu da evde kalarak gerçekleştirebiliriz. Okulunuzu ve arkadaşlarınızı ne kadar özlediğinizi biliyoruz. Ancak bu süreci kısa sürede atlatabilmek için hepimiz kurallara uymalıyız. Arkadaşlarınıza ve öğretmenlerinize kavuşmanız için biraz daha sabır göstermelisiniz. " dedi.

İstiklal Marşı'nın mısralarının çocuklar tarafından tek tek okunduğu videoda öğrencilere mesaj veren İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ise, "Ülkemizi saran Covid-19 salgını önlemleri çerçevesinde hepimiz evlerimizdeyiz. Covid-19 bizi durduramaz çağrısı kapsamında 23 Nisan'ın 100. yıl dönümü kapsamında törenlerimizi aynı geçmişte yaptığımız gibi coşku ile kutlayalım istedik. Sizleri salonumuza davet edemedik ama bizim gençlerimizin hepsi birer bayraktır. Hepsi bayrağımızın birer temsilcisidir. Salonumuzu sizin yerinize bayraklarımız ile donattık. Bayramımızı sizlerle birlikte aynı heyecanla yaşamak istedik" ifadesinde bulundu.

Gösterilerin yapıldığı ve şiirlerin okunduğu kutlamalarda, çeşitli spor dalları ile uğraşan çocukların evlerinde yaptıkları gösterilerde ise renkli görüntüler ortaya çıktı. Çocuklar arkadaşları için hazırladıkları gösterilerde evlerinin salonunda halk oyunları, cimnastik, futbol, masa tenisi, kick boks, taekwondo gösterileri yaptı. Gösterilerde özellikle taekwondo sporcusu bir kız çocuğunun gözleri bağlı şekilde kardeşinin kafasındaki bardağa tekme attığı ve başarılı bir şekilde vurduğu görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü.

Başka İtalya, Amerika, Çin, Almanya, İran, Ukrayna gibi ülkelerdeki çocukların kutlama mesajlarının da bulunduğu görüntü İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün youtube'daki kayserimem sayfasında ve yayınlanan yerel televizyonlarda ilgiyle izlendi.

Kaynak: İHA

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