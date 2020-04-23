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Anadolu Efes, 23 Nisan, Spor, Haber

Minikler 23 Nisan'ı Anadolu Efes ile birlikte dijital ortamda kutladı

Sosyal izolasyon döneminde taraftarlarıyla bir araya gelmeyi sürdüren Anadolu Efes Spor Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, dijital ortamda çocuklarla birlikte kutladı.

23.04.2020 15:01 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:16
Minikler 23 Nisan'ı Anadolu Efes ile birlikte dijital ortamda kutladı

Sosyal izolasyon döneminde taraftarlarıyla bir araya gelmeyi sürdüren Anadolu Efes Spor Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, dijital ortamda çocuklarla birlikte kutladı.

Anadolu Efes Spor Kulübü 23 Nisan Kutlaması'nda 200'e yakın çocuk katılımcının yanı sıra; Başantrenör Ergin Ataman ile oğlu Sarp Ataman, kaptan Doğuş Balbay, Anadolu Efes'in Sesi Mustafa Özben ve kulüp maskotu Çaylak da yer aldı.

Müzik, coşku ve eğlence dolu kutlama sayesinde minik basketbolseverler mutluluk dolu bir gün yaşadı.

Ergin Ataman'dan çocuklara tavsiyeler

Etkinliğe oğlu Sarp ile birlikte katılan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, katılımcıların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı ve onlardan gelen soruları yanıtladı. Ataman ayrıca sosyal izolasyon döneminde ailesiyle birlikte keyifli vakit geçirmek için neler yaptığını anlatarak, minik katılımcılara bu konularda tavsiyelerde bulundu.

"Çocuklarımızı sosyal izolasyon dönemi sonrasındaki ilk antrenmanımızda ağırlayacağız"

Ergin Ataman, kutlama sırasında çocuklara bir müjde de verdi. Bu dönemde 23 Nisan'ı evlerinde kutlamak zorunda kalan çocuklara seslenen Ataman, sosyal izolasyon dönemi sonrasındaki ilk antrenmanlarında çocukları ağırlayacaklarını ve 23 Nisan'ı bir kez daha hep birlikte kutlayacaklarını söyledi.

Anadolu Efes Spor Kulübü 23 Nisan Kutlaması'nda herkesin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığını söyleyen Sarp Ataman, babasının koltuğuna oturarak bugünlük Anadolu Efes'in başantrenörü de oldu.

Sosyal izolasyon döneminde okuduğu kitapları katılımcılara öneren Sarp Ataman, kutlama sırasında en başarılı olduğu dersleri de katılımcılarla paylaştı.

Doğuş Balbay evde spor yapmanın öneminden bahsetti

Anadolu Efes Takım Kaptanı Doğuş Balbay da bu özel güne değer katan isimler arasındaydı. Kaptan, çocuklarla yaptığı sohbet sırasında; spor yapmanın ve dengeli beslenmenin hayatın her döneminde çok önemli olduğunu, özellikle de içinde bulunduğumuz günlerde bu iki konuya dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Mustafa Özben, özlenen maç atmosferini yaşattı

Günün bir diğer katılımcısı ise "Anadolu Efes'in Sesi" Mustafa Özben'di. Özben, çocuklarla birlikte Anadolu Efes kadrosundaki tüm oyuncuları, tıpkı Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanmak üzere olan bir maç gibi tek tek anons ederek, minik basketbolseverlere özledikleri maç atmosferini yaşattı. Mustafa Özben, çocuklarla birlikte 23 Nisan temalı bir mini quiz de gerçekleştirdi.

Çaylak'la dans zamanı

Anadolu Efes Spor Kulübü 23 Nisan Kutlaması'nda sevimli maskot Çaylak da çocuklarla bir araya geldi. Eğlenceli gösterileriyle her zaman çocukların sevgilisi olan Çaylak, minik katılımcılarla birlikte bir dans etkinliği düzenleyerek günün neşesini farklı bir boyuta taşıdı.

Anadolu Efes Spor Kulübü, ilerleyen günlerde gerçekleştireceği yeni dijital etkinlikler sayesinde taraftarlarıyla bir araya gelmeye devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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