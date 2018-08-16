Minik Zeynep, Yalak Haline Getirilen Buzdolabındaki Suda Boğuldu

ERZURUM'un Karaçoban ilçesinde 15 aylık Zeynep Çakmak, yalak haline getirilen, içi su dolu buzdolabına düşerek boğuldu.

Olay, geçen 14 Ağustos'ta saat 16.15 sıralarında Karaçoban'a 20 kilometre uzaklıktaki Dedeören köyünde meydana geldi. Kevser-Selman Çakmak çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü Zeynep Çakmak, evlerinin önünde hayvanlar için yalak haline dönüştürülen, su dolu eski buzdolabının içine düştü. Minik Zeynep'i kaybolduğunu fark eden yakınları, çevreyi aramaya başladı. Yakınları, Zeynep'i eski buzdolabının içindeki suda yüzüstü halde buldu. Köye çağrılan 112 Acil ekiplerinin yaptığı kontrolde Zeynep'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Minik Zeynep'in cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası olay günü köy mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Acılı dede Nasrettin Çakmak, "Eşim hayvanları içeriye almak için dışarıya çıktığında torunum Zeynep de dışarıya çıkmış. Kendisi daha yeni yeni yürümeye başlamıştı. Buzdolabının içerisine nasıl düştü bilmiyoruz. Her şey 5 dakika içerisinde oldu. Buzdolabın içerisinde 20 santim su varmış, çok üzgünüz" dedi. - Erzurum