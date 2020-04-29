Minik Zeynep'in uykulu yemek yeme anları gülümsetti
Annesinin hazırladığı sofrada uykulu gözlerle kahvaltı yapan Zeynep'in hali, görenleri güldürdü.
29.04.2020 22:25 | Son Güncelleme: 29.04.2020 22:26
Annesinin hazırladığı sofrada uykulu gözlerle kahvaltı yapan Zeynep'in hali, görenleri güldürdü.
Kardeşiyle kahvaltı yaparken uyuklayan 3,5 yaşındaki Zeynep'in gözleri kapalı halde yemek yemesi annesinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Minik Zeynep'in uykusuna yenik düşüp gözlerini açamamasına karşın yemekten de vazgeçmemesi izleyenleri tebessüm ettirdi.
Kaynak: AA