Minik Zeynep'in park isteğini polis gerçekleştirdi
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Minik Zeynep'in park isteğini polis gerçekleştirdi

Minik Zeynep'in park isteğini polis gerçekleştirdi Minik Zeynep parka gitmek istediğini söyledi, polis ekipleri bu isteği kırmadı Nevşehir'de 3 yaşındaki minik Zeynep, evde çok sıkıldığını artık parka gitmek istediğini anlatan bir video çekmesinin ardından Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü...

28.05.2020 17:49 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:54

Minik Zeynep'in park isteğini polis gerçekleştirdi

Minik Zeynep parka gitmek istediğini söyledi, polis ekipleri bu isteği kırmadı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de 3 yaşındaki minik Zeynep, evde çok sıkıldığını artık parka gitmek istediğini anlatan bir video çekmesinin ardından Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Zeynep'in bu isteği yerine getirildi.

Korona virüs salgını nedeniyle evde dışarı çıkamayan ve evde çok sıkıldığını artık parka gitmek istediğini anlatan bir video çeken 3 yaşındaki Zeynep İblikli'ye polis ekipleri sürpriz yaptı. Minik Zeynep'in bu isteğini geri çevirmeyen İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay tarafından Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları Zeynep'in evine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Zeynep'e çeşitli hediyeler veren polis memurları daha sonra ise polis aracı ile Zeynep'i hayalini kurduğu parka götürdü.

Polis abla ve abileri tarafından parka götürülen minik Zeynep burada doyasıya eğlenirken minik Zeynep'e polis memurları da eşlik etmesi ortaya renkli görüntüler çıkarttı.

Minik Zeynep'in park isteğini polis gerçekleştirdi

Kaynak: İHA

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