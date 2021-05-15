Minik Zeynep'in dikkati, dev deniz canlısını kurtardı
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Minik Zeynep'in dikkati, dev deniz canlısını kurtardı

İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN - Haberler | Güncel

Minik Zeynep'in dikkati, dev deniz canlısını kurtardı 1 saat Caretta Caretta'yı aradılar, boynuna dolanan ağları kesip nefes almasını sağlayıp denize bıraktılar Salgın nedeniyle 17 günlük tam kapama sürecini, Bodrum-Milas açıklarında teknelerinde geçiren Alparslan ailesi denizde...

Minik Zeynep'in dikkati, dev deniz canlısını kurtardı

1 saat Caretta Caretta'yı aradılar, boynuna dolanan ağları kesip nefes almasını sağlayıp denize bıraktılar

MUĞLA - Salgın nedeniyle 17 günlük tam kapama sürecini, Bodrum-Milas açıklarında teknelerinde geçiren Alparslan ailesi denizde karşılaştıkları manzara karşısında şok oldu. Balıkçı ağlarına takılan nesli tükenmekte olan Caretta Caretta ailenin küçük kızı Zeynep'in dikkati sayesinde hayata döndü.

Tam kapama sürecini ailece özel yatlarında geçiren Ankaralı iş adamı Engin Alparslan Bodrum ile Milas'ın Ören koyu açıklarında Caretta Caretta ile karşılaştı. Ailenin 12 yaşındaki kızları Zeynep, Caretta Caretta'yı yakından görmek istedi. Tekne ile kaplumbağanın yanına yanaşan aile gördükleri manzara karşısında şok oldu. Tüm vücudu ve boynuna ağların dolandığını gören Zeynep, deniz canlısını kurtarmak için babası Engin Alparslan'dan yardım istedi.

"Denizde gördükleri dev deniz çalısını kurtarmak için seferber oldular"

Bir anda gözden kaybolan dev kaplumbağayı aile denizde aramaya başladı. Yaklaşık 1 saat boyunca bulundukları bölgede kaplumbağa arayan aile sonunda Caretta Caretta'yı tekrar gördü. Bitkin bir halde deniz dibine bir türlü dalamayan yaklaşık 50 kilo ağırlığında, 90 cm büyüklüğünde dev deniz canlısını güçlükle tekneye aldılar. Teknenin arka kısmına koydukları kaplumbağayı yarım saatlik mücadele sonucunda balıkçı ağlarından kurtardılar. Boynuna dolanan misinalardan dolayı nefes almakta zorlanan deniz kaplumbağası tekrar nefes alarak hayata döndü. Başka bir yerinde yara olup olmadığına bakan aile daha sonra caretta carettayı denize tekrar bıraktı. Zeynep'in sevinci ise cep telefonu görüntülerine yansıdı.

"Ağı kesinde nefes aldı"

Neler yaşadığını anlatan Zeynep Alpaslan Caretta carettayı balıkçı ağlarından kurtardıklarını ifade ederek, "Akbük koyunda konakladık, Bodrum istikametine doğru yol alırken denizde bir şey fark ettik. Yanına gittik ve caretta caretta cinsi kaplumbağa olduğunu anladık. Boynunda ve vücudundan ağları gördük. Kaplumbağa bizi görünce suya daldı. Biz daha sonra 1,5 saat boyunca kaplumbağayı aradık, teknenin motorlarını kaldırdık değmesin diye. Daha sonra bulduk ve kamışla tutalar tekneye aldı babamlar, ama gitmek istiyordu. Boynundaki ağı kesince nefes almasını hissettik. Bizde kuzenimle birlikte biz bu deniz canlısını bulmasaydık bu ağla daha ne kadar yaşaya bilirdi dedik. Onu o halde görünce çok üzüldük. Caretta caretta bir süre sonra sakinleşti. Çok güçlü bir hayvandı, çok büyük ve güzel bir kaplumbağaydı. Vücudundan çok fazla ağa dolanmıştı. Nefes almakta zorlanıyordu. Kafasını kaldırıp zor nefes alıyordu ağlardan boynuna dolanmış ve nefes aldırmıyordu. Biz onu suya atarken çok mutlu olduk. Çok güzel gözleri vardı. Umarım bir daha ağa takılmaz. Gökova doğasıyla, deniziyle havasıyla çok güzel bir yer. Buraların değerini bilin. Denizlerimizin doğamızın, ağaçlarımızın değerini bilin. Biz onu unutmayacağız, ona umarım bizi unutmaz. Gökova sahillerinde böyle bir şey yaşamak hiç aklımıza gelmezdi" dedi.

Minik Zeynep'in dikkati, dev deniz canlısını kurtardı
Minik Zeynep'in dikkati, dev deniz canlısını kurtardı
Minik Zeynep'in dikkati, dev deniz canlısını kurtardı
Minik Zeynep'in dikkati, dev deniz canlısını kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN

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