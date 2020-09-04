Minik zabıtalardan Tahmazoğlu'na sürpriz ziyaret Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelleri Zabıta Haftası dolayısıyla minik zabıtalarla birlikte Mehmet Tahmazoğlu'nu makamında ziyaret ettiler.

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelleri Zabıta Haftası dolayısıyla minik zabıtalarla birlikte Mehmet Tahmazoğlu'nu makamında ziyaret ettiler. Zabıta kıyafeti giyen minikler ise ziyaretin sürpriz konukları oldular.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan "Zabıta Haftası" nedeniyle minik zabıtalarla birlikte zabıta personellerini makamında ağırladı. Minik zabıtalarla sohbet eden Tahmazoğlu, zabıta olarak neler yaptıkları ve yapılması gerekenlerle ilgili sorular sordu.

Vatandaşın huzuru için çalışıyorlar

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Zabıtalık zor bir görev. Aynı zamanda güzelde bir görev. Vatandaşın rahatı ve huzuru için çalışıyorsunuz. Zabıtalarımız esnaf ve vatandaşlarımızın hakkını koruyarak son derece özverili çalışmalar yürütüyor. Gece gündüz demeden 24 saat esasına göre çalışan zabıta ekiplerimiz, hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın menfaatleri doğrultusunda görev yapıyorlar. Siz değerli zabıtalarımızın zabıta haftasını ve zabıta teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Görevlerinizde başarılar diliyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA