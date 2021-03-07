Minik yüzücülerden Türkiye birinciliği
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Minik yüzücülerden Türkiye birinciliği

07.03.2021 11:34 | Son Güncelleme: 07.03.2021 11:39
Minik yüzücülerden Türkiye birinciliği

Kartepe Belediyespor bünyesinde eğitimlerine devam sporcular, Gebze'de düzenlenen müsabakalardan Türkiye birinciliği ile birlikte çok iyi derece elde ettiler.

Kartepe Belediyespor bünyesinde eğitimlerine devam sporcular, Gebze'de düzenlenen müsabakalardan Türkiye birinciliği ile birlikte çok iyi derece elde ettiler.

Kartepe Belediyespor bünyesinde eğitim gören sporcular, Gebze'de düzenlenen Türkiye Yüzme Federasyonu Ulusal Gelişim Projesi 11 Yaş 1. Vize Yarışları'na 4 erkek, 3 kadın sporcu katıldı. Cihangir Akgün ve Hazar Saraç tarafından yarışmaya hazırlanan öğrencilerden Mihrimah Asya Tekbaş 100m kelebek Türkiye 1.'si, 50 m kelebek Türkiye 2.'si, 200m karışıkta Türkiye 5.'si gibi çok sayıda derece elde ederek finallere gitmeye hak kazandı.

Müsabakalarda Ayşe Sinemis Koç, Elif Neris Köse, Arda Akçay yarı finallere gitmeye hak kazanırken, Çınar Çolak, Ömer Alp Baki ve Miraç Tunç Şabadak da katıldıkları müsabakalarda başarılı sonuçlar elde ettiler.

Sporculara ve spora gönül verenlerin daima yanında olduklarını belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Genç kardeşlerimi gönülden kutluyorum. Çok daha iyi başarılara imza atacaklarına inanıyorum. Yanlarında olduğumuzu biliyorlar. Özgüvenli, dinamik, enerjik, çalışkan gençlerimiz bu ülkeyi omuzlarında taşıyacak, her dalda başarılarıyla gururlandıracaklardır. Onlara güvenmeye devam edelim" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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