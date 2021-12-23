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Minik yürekliler Sarıkamış Harekatını canlandırdı

AA / Veysel Eşin - Haberler | Güncel

Minik öğrencilerin Savaşa katılan askerlerin kar yağışı altında askeri ve yazlık kıyafetlerle ilerlemeye çalışması Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle ilerleyemeyen ve şehit olan askerler ellerindeki Türk Bayrağını düşürmemesi Minik Yürekliler Sarıkamış Harekatını Canlandırdı MUŞ(AA)-22...

MUŞ (AA) - Minik öğrencilerin Savaşa katılan askerlerin kar yağışı altında askeri ve yazlık kıyafetlerle ilerlemeye çalışması

Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle ilerleyemeyen ve şehit olan askerler ellerindeki Türk Bayrağını düşürmemesi Minik Yürekliler Sarıkamış Harekatını Canlandırdı

MUŞ(AA)-22 Aralık Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü etkinlikleri kapsamında Muş'un Malazgirt ilçesindeki minik öğrencilerin canlandırdığı 'Sarıkamış Harekatı' gösterisi duygulandırdı.

İlçeye bağlı Beşçatak Köyü İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri kar üzerinde Sarıkamış Harekatını canlandırdı.

Sarıkamış Harekatını canlandıran minik yürekliler, Sarıkamış'ta şehitlerin vatan için gözünü kırpmadan şehit olan kahramanları -15 derecede kar üzerinde canlandırdılar.

Oyun çağındaki minik öğrenciler "BAYRAK İNMEZ EZAN DİNMEZ" diye yola koyuluyor. Savaşa katılan çocuklar kar yağışı altında askeri ve yazlık kıyafetlerle ilerlemeye çalışıyor. Soğur hava ve kar yağışı nedeniyle ilerleyemeyen ve şehit olan askerler ellerindeki Türk Bayrağını düşürmemesi duygulandırdı.

Minik yürekliler Sarıkamış Harekatını canlandırdı

Minik yürekliler Sarıkamış Harekatını canlandırdı

Minik yürekliler Sarıkamış Harekatını canlandırdı

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AA / Veysel Eşin - Son Dakika Haberleri

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