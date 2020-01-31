Minik yürekleriyle depremzede çocuklara moral oldular

31.01.2020 12:00 | Son Güncelleme: 31.01.2020 12:00

Türkiye'nin çocukları, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki yaşıtları için yaptıkları örnek davranışlarla gönülleri fethetti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Merkezi Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde 41 kişinin yaşamını yitirmesi tüm ülkeyi üzüntüye boğdu. Felaketin ardından Türkiye, Elazığ ve Malatya'yı etkileyen bölge için seferber oldu.

AFAD'ın öncülüğünde Türk Kızılay, jandarma, TSK personeli ve diğer kurtarma personeli yıkılan binaların altında kalanları çıkarabilmek için zamanla yarıştı. Çalışmalar sonunda 45 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlar, ve siyasi parti temsilcileri gibi birçok kişi bölgeye giderek depremzedelerin acısına ortak oldu.

Depremzedeler için başlatılan yardım çağrısına da kayıtsız kalınmadı. Belediyeler, ticaret ve sanayi odaları, iş adamları, vakıflar ve hayırsever vatandaşlar yürütülen bu kampanyaya yoğun destekte bulundu.

Türkiye'nin her bölgesinde hazırlanan yardım malzemesi yüklü kamyonlar yönünü Malatya ve Elazığ'a çevirdi. Deprem bölgesine ulaşılan yollar, kadirşinas milletin yola çıkardığı yardım konvoylarına sahne oldu.

Türkiye'nin tek yürek olduğu bu acı olayda, sömestir tatiline rağmen farklı şehirlerde yaşayan öğrencilerin deprem bölgesindeki çocuklar için yaptıkları çalışmalar da hafızalara kazındı.

Küçük bedenlerine acıları sığdıran depremzede çocukların da hiç tanımadıkların yaşıtlarının gönderdikleriyle yüzleri bir nebze olsun güldü.

Çocukların yardım kolilerine bıraktığı notlar ise herkesi duygulandırdı.

"Çocuk Evleri" sakinleri, oyuncaklarını gönderdi

Van'da, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nin sakinleri, biriktirdikleri para ile oyuncaklarını Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen çocuklara gönderdi.

Edremit ilçesindeki evlerde devletin koruması altında yetişen 35 çocuk, depremin ardından bölgedeki çocuklar için kendi aralarında yardım kampanyası düzenledi.



Kumbaralarındaki 850 lira ile en sevdikleri oyuncakları ve kıyafetlerini toplayarak kurum yetkililerine teslim eden çocukların yardımı, AFAD koordinasyonunda deprem bölgesindeki çocuklara gönderildi.



Tatili yarıda kesip depremzede çocuklara oyuncak yaptılar

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 20 öğrenci, bölgedeki çocukların yüzlerini güldürebilmek için harekete geçti.



Çocukların oyuncaklarının enkazda kaldığını düşünen öğrencileri minik yüreklerin yüzlerini biraz olsun güldürebilmek için tatillerini yarıda keserek okuldaki atölyede bir araya geldi.



Bölgeye oyuncak gönderme isteklerini okul yönetimine ileten öğrenciler, tüm günlerini okullarında geçirerek 3 günde farklı boyutlarda atık malzemelerden oyuncak yaptı.



Öğrenciler, oyuncakların yanı sıra, evlerinde kullanmadıkları kıyafetleri ve harçlıklarından aldıkları gıda maddelerini de kolilere koyarak deprem bölgesine gönderdi.



Amcasından kalan mızıkayı depremzede çocuklara gönderdi



Amasya'nın Taşova ilçesinde 12 yaşındaki Seyit Kaan Türkoğlu ise Van'da öğretmen olarak görev yaparken 2011 depreminde eşiyle birlikte hayatını kaybeden amcası Oktay Türkoğlu'ndan kalan mızıkayı, Elazığ'da depreminden etkilenen çocuklara ulaştırdı.

Ağrılı minik çocuklar da bisiklet almak için kumbaralarında biriktirdikleri paraları, Elazığ ve Malatya'daki depremden etkilenenlere bağışladı.

Kentte yaşayan Azra (4), Zeynep (6) kardeşler ile kuzenleri Ayşe Ebrar Özer (10), kumbaralarında biriktirdikleri 150 lirayı, deprem bölgesindeki ailelere göndermek üzere Türk Kızılay Ağrı Şubesine teslim etti.



Piyanosuyla çocuklara moral oldu

İstanbul'da piyano öğretmenliği yapan Ahu Kahraman Yıldırım ise gönüllü geldiği Elazığ'da enstrümanıyla çadırda kalan depremzede çocuklarına moral oldu.



Yıldırım, piyanosu alarak gönüllü olarak Elazığ'da Kültür Park'ta bulunan afetzedelerin çocuklarını bir çadırda topluyor. Çocuklara piyano çalan Yıldırım, aynı zamanda nasıl çalınacağını da gösterip birlikte şarkılar söylüyor.



Gezici anaokulu depremden etkilenen çocukların yüzünü güldürdü



Milli Eğitim Bakanlığı'nın depremden etkilenen çocuklar için gönderdiği Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Gezici Anaokulu ise depremzedeler için kurulan çadır kente konuşlandırıldı.



Ailelerinin getirdiği depremzede çocuklar, anaokulunda etkinliklere dahil edilerek kaliteli vakit geçirmeleri sağlanırken, Türk Kızılay aracılığıyla temin edilen kıyafet ve benzeri ihtiyaç malzemeleri de çocuklara hediye edildi.

Kaynak: AA