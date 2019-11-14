Minik yüreklere uygulamalı olarak trafik bilinci aşılanıyor

14.11.2019 13:45 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:51

İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen ve çocuklara trafik bilincinin aşılanması amaçlanan mobil trafik parkı ve trafik tırı Aksaray'a geldi. Polis eğitmenler çocuklara hem anlatarak hem de uygulamalı olarak eğitimler verdi.



Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda kurulan trafik eğitim parkı ve tırı, ilkokulda eğitim öğretim gören çocuklara uygulamalı olarak eğitim verdi. İlk olarak trafik tırında sözlü eğitimden geçirilen çocuklar, polis eğitmenlerin sorularına doğu cevaplar vererek trafik denetim kartı verildi. Daha sonra çocuklar yine polis eğitmenler tarafından trafik parkına alınarak, burada akülü ve pedallı araçlarla uygulamalı olarak eğitimden geçirildi.



Duygularını ifade eden çocuklar, eğitimlerin çok faydalı olduğunu belirterek, bilmedikleri birçok şeyi öğrendiklerini söyledi.



Uygulamalı trafik eğitim parkında çalışmaları yerinde inceleyen Aksaray Valisi Ali Mantı ise, çocuk ile birlikte eğitimlere katıldı. Vali Mantı, trafik bilincinin önemine değinerek, "İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığımızın ortaklaşa yürüttüğü mobil trafik parkı ve tırı ilimize geldi. İlimizde okullarımız sırayla burayı gelerek ziyaret ediyor. Amacımız çocukları küçük yaşta bilinçlendirmek, onlara trafik eğitimi vermek. Onlara sertifikalar vererek trafik konusunda bilinçlendirmek. Burada da Aksarayımızda bu konuya bir ilgi var. Okullarımızın hepsi geliyor, ana okullarımızdan diğer okullarımıza kadar hepsi geliyor. Eğitimlerimiz böylece devam edecek. Zaten bunun ilerisinde de tüm illerimizde olduğu gibi Aksarayımızda da bir trafik eğitim merkezi, trafik parkı yapılıyor. Büyük bir parkımız, modern bir parkımız olacak. İnşallah çocuklarımızı orada da eğitmeye devam edeceğiz. Amacımız çocukların trafik konusunda bilinçlendirilmesi ve daha az kaza, özellikle öncelik yayanın bilincini oluşturmak. Sloganımızı da burada pekiştirmek istiyoruz" dedi.



Trafik eğitim parkındaki çalışmaları incelemeye Vali Ali Mantı ile birlikte İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, daire müdürleri ve şube müdürleri katıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA