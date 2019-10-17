Minik yüreklerden Mehmetçik'e destek

17.10.2019 12:12

Muş'un Kale İlkokulunda eğitim gören 3 ve 4. sınıf öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında terör örgütü PKK/PYD tarafından oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu ortadan kaldırmak amacıyla başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerlere destek olmak için 'Komando Andı'nı okudu.



Merkeze bağlı Kale İlkokulu bahçesinde bir araya gelen idareci, öğretmen ve öğrenciler, adeta bir kışlayı andırırcasına 'Komando Andı'nı okudu. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PKK/PYD'ye karşı başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na destek olmaya çalışan öğrenciler, Komando Andı'nı seslendirerek, vatanı için terör örgütüne karşı çatışan Mehmetçik'e de asker selamı yolladı. Komando Andı'nı okuyan öğrenciler, yoklama alarak Barış Pınarı Harekatı'nda vatanı için şehit olan askerlerin isimlerini tek tek okudu.



Düzenlenen koreografi hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kale İlkokulu Müdürü Serkan Demir, öğretmen ve öğrenciler tarafından askerler için destek etkinliği hazırlandığını söyledi. Barış Pınarı Harekatı'nın 9. gününde olduğunu hatırlatan Demir, "Ülkemiz Fırat'ın doğusunda devam eden terör yuvalarını dağıtmak ve oluşturulacak güvenli bölgeye ülkemizde bulunan 2 milyon Suriyeliyi yerleştirmek için Barış Pınarı Harekatı adı altında bir harekat başlanmış bulunmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında harekata, ordumuza, oradaki askerlerimize destek mesajları her platformda yükselmektedir. Biz de kendi çapımızda öğretmen arkadaşlarımız ve öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda böyle anlamlı bir etkinlik yapmayı planladık. Bu vesileyle ben öğretmen arkadaşlarımızı, öğrencilerimizi ve personelimizi tebrik ediyorum. Çocuklarımızın minik yüreklerine teşekkür ediyorum. Çünkü herkes kendi özelinde küçük de olsa böyle anlamlı bir destek için elini taşın altına koydu. Bu vesileyle Muş Kale İlkokulundan tüm askerlerimize; başarılı, sağlıklı görevler diliyorum. İnşallah sağ salim, güzel bir şekilde başarılı sonuçlar alarak ülkelerine geri dönerler. Yolları açık olsun" dedi.



Koreografiye katılarak askerlere destek olan 9 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Hüsna Tarhan ise, "Barış Pınarı Harekatı'ndaki bütün askerlerimize selamlarımızı iletiyorum. Allah, onlara güç ve kuvvet versin. Burada Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlerimize destek vermek için toplandık. Umarım yeteri kadar destek olmuşuzdur. Selamlarımı iletiyorum" diye konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA