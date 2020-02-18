Minik yüreklerden Elazığ ve İdlib'e yardım
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Minik yüreklerden Elazığ ve İdlib'e yardım

Nevşehir'de ilkokul öğrencileri, Elazığ ve İdlib'deki çocuklar için harçlıklarından 760 lira biriktirdi.

18.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:31
Minik yüreklerden Elazığ ve İdlib'e yardım

'de ilkokul öğrencileri, ve 'deki çocuklar için harçlıklarından 760 lira biriktirdi.

Nevşehir İlkokulu 3-A ve 3-B sınıfı öğrencileri Elazığ ve İdlib'de zor durumda olan çocuklara yardım yapmak amacıyla kampanya başlattı.

Her iki sınıfta bulunan 40 öğrenci harçlıklarını iki hafta boyunca biriktirerek 760 lira para topladı.

Toplanan paraları Elazığ ve İdlib'e göndermek için teslim alan okul müdürü Efkan Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanya talebinin öğrencilerden geldiğini ve kendisini çok duygulandırdığını belirterek, "Büyük yürekli küçük öğrencilerimize bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA
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