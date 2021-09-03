Minik yüreklerden anlamlı bağış

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan iki çocuk, kendi ürettikleri el emeği ürünleri satarak kazandıkları geliri yangınlarda zarar gören alanların rehabilitasyonunda kullanılması için Bodrum Belediyesi'ne bağışladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan iki çocuk, kendi ürettikleri el emeği ürünleri satarak kazandıkları geliri yangınlarda zarar gören alanların rehabilitasyonunda kullanılması için Bodrum Belediyesi'ne bağışladı.

Bodrumlu 12 yaşındaki Mira Paltalı ve 10 yaşındaki Elif Zeynep Önal, kendi yaptıkları çeşitli yiyecekleri satarak elde ettikleri 4 bin 385 lirayı, yangınlarda zarar gören alanların rehabilitasyonunda kullanılması amacıyla Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a teslim etti.

Çocukların duyarlı davranışlarını takdirle karşılayan Başkan Aras, Mira, Elif Zeynep ve ailelerine teşekkür ederek, "Sevgili Elif ve Mira yangınlardan dolayı, en azından bizim de yapacak bir şeyimiz var diyerek sokağa çıkmışlar ve kendi hazırladıkları ürünleri satarak bu parayı toplamışlar. Bu parayı yangında kaybettiğimiz ağaçların tekrar yerine gelmesi için belediyemize teslim ettiler. Bizim de istediğimiz özellikle çocukların ve gençlerin bu çalışmaların içinde olması. Şimdiden bu çabaların içinde olmaları ve sosyal sorumluluk hissiyle hareket etmeleri çok önemli. Onlarla birlikte tekrar doğayı ve umutlarımızı yeşerteceğiz" diye konuştu.

Konuşmasının devamında Başkan Aras, "Sizlere çok yakın bir belediye başkanıyım, sizlerle birlikte yakalayacağımız bu güzel sinerjiyi Bodrum'un geleceğine ve gelişimine taşıyacağımızdan hiç şüphem yok. Gençlerimiz ve her gelecek kuşak bilmelidir ki; genç kardeşlerimize, doğaya, canlılara, hayvanlara karşı en temel sorumluluğumuz yaşanabilir bir dünya ve daha yeşil bir Bodrum bırakmak" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı