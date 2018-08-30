Minik Yürekler, Zafer Bayramını Coşkuyla Kutladı

Miniklere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün hediyesi olan zihin gelişim setleri hediye edilirken, Büyükşehir Belediyesi kurmayları da çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk ordusunun Yunan işgal kuvvetlerine karşı büyük bir zafer elde ettiği Büyük Taarruz'un 95'inci yıldönümü dolayısıyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Manisa Büyükşehir Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevinde de coşkuyla kutlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, ile birlikte, Atatürk Kent Parkı'ndaki Kreş ve Gündüz Bakımevi'ndeki minik öğrencilerin, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün çocuklara armağanı olan zihin gelişim setlerini çocuklara dağıtan Büyükşehir Belediyesi kurmayları, çocukların heyecanı ve mutluluğuna ortak oldu. Çocuklar ayrıca, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel yaptıkları boyama ve resimlerle, günün anlam ve önemine ilişkin güzel eserler meydana getirdi.

'Vatansever Bireyler Yetişiyor'

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı miniklerle birlikte kutlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, "30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk milleti için çok önemli bir bayram. Her bayramda olduğu gibi Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, 30 Ağustos'ta da hediyelerini minik öğrencilerimize gönderdi. Burada bu hediyeleri onun adına bizler takdim ettik. Çocuklar için hazırlanan zeka gelişim setleri, öğrencilerimizi sevindirdi. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatanını seven bireyler olarak yetişmeleri bizim için önemli. Güzel ve anlamlı bir etkinlik oldu" diye konuştu. Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel ustamehmetoğlu da, "30 Ağustos Zafer Bayramını çocuklarımızla birlikte büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Mutluyuz" dedi.

Özel ve Önemli Günler, Çocuklara Öğretiliyor

Atatürk Kent Parkı Kreş ve Gündüz Bakımevi Sorumlusu Başak Ustamehmetoğlu da, "Her özel ve önemli günümüzü bu şekilde kutlamalarla çocuklarımıza öğretmeye çalışıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çocuklarımıza gönderdiği hediyeler için teşekkür ediyoruz. Bize sağladığıimkanlar için teşekkür ederiz. Çocuklarımıza renk kavramını, sayı kavramını daha kolay öğretebileceğimiz, kukla oyunları olan, boyama kitabının yer aldığı zeka gelişim seti, çocuklarımızı oldukça mutlu etti. Teşekkürler" diye konuştu.