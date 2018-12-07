Minik Yürekler, Bağımlılıkla Mücadele İçin Örgü Örüyor

Ordu'nun Fatsa ilçesi Dumlupınar İlkokulu 2/F Sınıfı öğrencileri bilgisayar, tablet, telefon bağımlılığıyla savaşmak, tüketen bireylerden, üreten bireylere dönüşebilmek amacıyla atkı örmeye başladılar. Örülecek atkılar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde terörle mücadele eden askerlere gönderilecek.

Ürettikleri ürünü kullanmanın gururunu yaşayan ve kendilerine has bir örgü tekniği geliştiren öğrenciler yoğurt kapları, farklı küçük kaplar, doktorların dili bastırmak için kullandıkları abeslang çubuklarını kullanarak atkı örmeye başladılar.

Öğrencileri tüketici olmak yerine üretici olmaya yönlendiren Dumlupınar İlkokulu 2/F Sınıfı Öğretmeni Emine Mutlu, "Tüketim toplumunda üretken olabilmesi, mutlu olabilmesi, enerjilerini o şekilde dönüştürebilmeleri için serbest etkinlik derslerimizde örgü atölyesi kurduk. Yoğurt kapları ve dil çubuklarından yaptığımız basit düzenekle, tığ ve şiş kullanmadan atkı örmeye başladık. Çocuklarımız o kadar sevdiler ki büyük bir gayretle örmeye devam ediyorlar. Çalışmalarımızı proje haline getirip, tüm okul bazında uygulamayı planlıyorum" dedi.

Genelde örgünün tehlikeli olmasına rağmen bu kullanılan malzemelerin tehlikeli olmadığını dile getiren Mutlu, "Tığ, şiş gibi şeylerin okulda tehlikeli olabileceğinden biz elle görüyoruz. Tehlikesi olmayan bir aktivite ve öğrenciler örerken çok mutlu. Kendilerine güvenleri de artıyor. Okula bağlılıkları daha bir pozitif şekle dönüştü. Beden eğitiminde dışarıda sürekli top oynamak isteyen çocuk ben çıkmayacağım örgü öreceğim diyor. Bunu Fatsa'da ilk biz başlattık. Öğrenciler ürettikleri ürünü kullanmanın gururu yaşıyorlar. Öğrencilerimin atkıları ihtiyaç sahiplerine ve doğudaki askerlerimize ulaştırmak istemesi bizi ayrıca mutlu ediyor" diye konuştu.

Yapılan çalışmadan çok mutlu olduklarını belirten öğrenciler ise ilk başlarda zorlandıklarını, artık eğlenerek yaptıklarını dile getirdiler. - ORDU