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Minik Yürekler Ata'mızı sevgiyle andı

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Minik Yürekler Ata'mızı sevgiyle andı

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yılı dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevlerindeki öğrenciler tarafından anma töreni düzenlendi.

Düzenlenen programlarda minik yürekler, millî mücadelemizin önderini sevgiyle andı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83.yıl dönümü dolayısıyla, Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Parkı, Adnan Menderes ve Uncubozköy Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde eğitim gören minik öğrenciler anma töreni düzenledi. Minik öğrenciler, anma töreni kapsamında siren eşliğinde saygı duruşunda bulundu. Ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Minik yürekler, düzenledikleri programla, milli mücadelemizin önderini sevgiyle andılar.

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