Minik Yüreğiyle Mehmetçik'e Destek Oluyor

Kilis'in Suriye sınırına sıfır noktasındaki köyde yaşayan 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi Ramazan Gökdeniz, elinde zeytin dalı ve hazırladığı "Gazanız mübarek olsun" yazılı pankartla Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev yapan askerlere destek veriyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatılan harekat başarıyla sürdürülerken yurt genelinde Mehmetçik'e destek de çığ gibi büyüyor.

Harekatın başlangıcından bu yana yoğun çatışma ve top atış seslerinin duyulduğu Suriye sınırındaki Hisarcık köyünde yaşayan Ramazan Gökdeniz'in Mehmetçik'e desteği, görenleri duygulandırıyor.

İlkokula giden Gökdeniz, harekatın daha ilk günlerinde köylerinde askerleri ve araçları görünce evde babasıyla birlikte "Gazanız mübarek olsun" yazılı pankart hazırladı.

Bahçelerindeki zeytin ağacından bir dal koparan Ramazan Gökdeniz, her gün evlerinin önüne çıkarak harekat kapsamında görev yapan ve köylerinin içinden geçerek Afrin'e giden Mehmetçik'e destek oluyor.

Göreve giden askerler ise zaman zaman durup selam verdikleri Ramazan ile ayak üstü sohbet ediyor. Evlerindeki meyvelerden ve annesinin yaptığı yemekleri de kendisini görüp duran askerlerle paylaşan Ramazan'ın mutluluğu gözlerinden okunuyor.

"Askerleri çok seviyorum"

AA muhabirinin görüştüğü Ramazan Gökdeniz, askerlere destek olmak istediğini söyledi.

Bu kapsamda pankart hazırladığını anlatan Gökdeniz, "Askerleri çok seviyorum. Bazen durup benimle fotoğraf çektiriyorlar, çok mutlu oluyorum." dedi.

Gökdeniz, her gün sabah aynı yerde elinde pankartıyla askerleri beklediğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Her gün fırsat buldukça burada bekliyorum. Akşam da gelmek istiyorum ancak babam izin vermiyor. Askerler beni görüp durunca çok mutlu oluyorum. Bana 'aferin' diyor ve seviyorlar. Bana şeker verdikleri de oluyor. Buradan askerlerimize selam gönderiyorum, ellerinden öpüyorum. Büyüyünce asker olup kötü insanlarla savaşmak istiyorum."

Küçük Ramazan'ın Mehmetçik'e desteğini gören köydeki arkadaşları da yanına gelerek askerleri selamlıyor.