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Mustafa Kemal Atatürk, Kayseri, Türkiye, Spor

Minik Yıldızlar Karate İl Şampiyonası Başladı

Karate İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Minik Yıldızlar İl Şampiyonası 6 kulüp ve 250 sporcunun katılımıyla başladı.

08.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:32
Minik Yıldızlar Karate İl Şampiyonası Başladı

Karate İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Minik Yıldızlar İl Şampiyonası 6 kulüp ve 250 sporcunun katılımıyla başladı.


Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyona ile ilgili olarak bilgi veren Karate İl Temsilcisi Mustafa Altınok, "2020 Karate İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan Kayseri Minik Yıldız il Şampiyonası'nı gerçekleştiriyoruz. Bu şampiyonada 6 kulüp ve 250 sporcu ter döküyor. Büyük bir ilgi var şampiyonaya" dedi.


Altınok, "Burada asıl amacımız ilimizdeki minik yıldızlarımızın önümüzdeki ay Karate Federasyonumuzun faaliyet programında yer alan 8-12 Nisan Minik Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak" diyerek şunları söyledi:


"Kayseri, Minik Yıldızlar Karate Türkiye Şampiyonası'na da ev sahipliği yapacak. Kayseri halkımızı ve sporseverleri Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'ne davet ediyoruz.Bu şampiyonaya 3 bin 500 sporcu, idareci, antrenör ve velileri katılacak. Şampiyona 5 gün devam edecek. Bunun yanında şu anki şampiyona, Türkiye Şampiyonası'na hazırlık aşamasıdır. Kulüplerimize, antrenörlerimize ve ilimizdeki hakemlere teşekkür ediyorum.


6-8 Mart arasında Hakem Aday Kursu düzenledik. Bu kurslarda eğitim alan 20'ye yakın hakemlerimiz burada görev alıyor.


Türkiye şu anda Japonya ile yarışıyor. Aşağı yukarı 170'in üzerinde karate sporu yapılıyor ve Türkiye ikinci sırada. Federasyon Başkanı Esat Delihasan ve Türkiye Şampiyonası'nın Kayseri'de düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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