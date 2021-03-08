Minik Yiğit Murat'ın yüzü "epilepsi pili" ile güldü

Antalya'da doğduktan bir süre sonra epilepsi hastalığı tanısı konulan 6 yaşındaki Yiğit Murat Kuz, boynuna yerleştirilen elektrotla daha sağlıklı bir hayata kavuştu.

Antalya'da doğduktan bir süre sonra epilepsi hastalığı tanısı konulan 6 yaşındaki Yiğit Murat Kuz, boynuna yerleştirilen elektrotla daha sağlıklı bir hayata kavuştu.

Ailesinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Yiğit Murat, doğumundan bir süre sonra denge bozukluğu yaşamaya başladı. Başını tutamayan çocuğa 5,5 aylıkken epilepsi teşhisi konuldu.

Önceleri çene ve ayak titremesi yaşayan küçük çocuk, bir süre sonra arka arkaya ağır nöbetler, krizler geçirmeye başladı. Nöbetleri engellemek için kullandığı ilaçlar nedeniyle karaciğeri zarar gören Kuz, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanju Uçar'a muayene oldu.

Geçen yıl kasımda Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yapılan ameliyatla Kuz'un boynunda, beyinden gelen sinirin bulunduğu bölgeye elektrot yerleştirildi. Nöbetlerinden ve kullandığı ağır ilaçlardan kurtulan küçük çocuk, daha konforlu ve sağlıklı bir hayata kavuştu.

"Hiç gülmeyen oğlum artık gülmeye başladı"

Kuz'un annesi Şerife Yeşil, AA muhabirine, çocuğunu ilk doktora götürdüklerinde "gaz sancısı" denildiğini ancak yapılan araştırma sonunda epilepsi tanısı konulduğunu söyledi.

Oğlunun 6 yıldır, küçük bir olaya sinirlenip krizler, arka arkaya kontrol edilemeyen nöbetler geçirdiğini anlatan Yeşil, "Çok zor bir süreçten geçtik. Tek başına tuvalete gönderemiyordum, yemek yerken çok sıkıntı çekiyorduk. En ufak bir şeyde ya da ağladığında nöbet geçiriyordu ve bir nöbete başladığında gün içinde 8-10 nöbet görebiliyorduk." dedi.

Daha iyi bir tedavi için araştırmaya başladıklarında Prof. Dr. Tanju Uçar ile tanıştıklarını aktaran Yeşil, Uçar'ın, oğlu için epilepsi pili tedavisini önerdiğini kaydetti. Oğluna pil takıldıktan sonra hayatlarının tamamen değiştiğini belirten Yeşil, şunları söyledi:

"Önceden 6 ilaç kullanıyorduk, şimdi 3 ilaca kadar düştük. Daha sakin davranıyor, çok konforlu ve kaliteli bir hayatımız oldu. Önceden saçımı yıkayamıyordum, şimdi saçıma fön bile çekiyorum, kendimle ilgileniyorum. Uyku kalitemiz bile düzeldi. Hiç gülmeyen oğlum, şimdi gülmeye başladı, kişiliği pozitif yönde değişti. Önceden oyun oynarken paylaşmayı bilmiyordu, şimdi uyumlu bir şekilde oyun oynuyor."

Yeşil, epilepsi hastası bulunan ailelere de araştırmaları yönünde çağrıda bulundu.

6 yaşındaki Yiğit de kendisini çok iyi hissettiğini söyledi. Daha önce salıncağa tek başına binemediğini şimdi ise annesinin yardımı olmadan salıncağa bindiğini dile getiren Yiğit Murat Kuz, büyüyünce polis olmak istediğini belirtti.

"Pil sistemi ile nöbetlerini kontrol altına alıyoruz"

Prof. Dr. Uçar da Kuz'a vagus sinir uyarımı tedavisi uyguladıklarını söyledi.

Uzun süre epilepsisi olup, ilaçla kontrol altına alınamayan ya da başka cerrahi yöntemlere uygun olmayan hastalara bu sistemi önerdiklerini anlatan Uçar, "Sinirin boynundan geçen bölümünde, boynunu açarak bir elektrot, pil sistemi yerleştiriyoruz. Bu şekilde epilepsi nöbetlerini kontrol altına alıyoruz." dedi.

Bu sistemi her epilepsi hastasında uygulamadıklarının altını çizen Uçar, ilaç tedavisine öncelik tanıdıklarını ancak cevap alınamadığı, kişinin günlük yaşam kalitesinin bozulduğu inatçı epilepsi hastalıklarında cerrahi müdahaleyi uyguladıklarını bildirdi.

Sistemin uygulandığı hastalarda olumlu değişimler yaşandığını anlatan Uçar, şöyle konuştu:

"Hastaların yaşam kaliteleri iyileşiyor. Bir önemli unsur ise kişiliklerinde pozitif anlamda bir değişiklik oluşuyor. Basit bir cerrahi yöntem, neredeyse hastaları bir gece yatırıp, ertesi gün gönderiyoruz. Kimi hastalarımızda ilaçlarını kesip, bu sistemle kontrol ediyoruz. Bazı hastalarda ise ilaçları azaltıyoruz. Hastaları takibe alıyoruz. Pilin ömrü sona erebilir, bu 4 ya da 5 yıl sürebilir. Yeni bir batarya ile değiştirilebiliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun