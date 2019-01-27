Sivas Valisi Salih Ayhan, "Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor" adlı proje kapsamında Hafik ve Yıldızeli ilçelerinden kente getirilen çocukları makamında konuk etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2023'e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Projesi kapsamında kırsalda yaşayan çocukların Demir Grup Sivasspor sevgisi ile buluşturulması ve yaşadığı ili tanıması amacıyla valilik öncülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde ve Demir Grup Sivasspor'un destekleriyle başlatılan "Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor" projesi genişleyerek büyümeye devam ediyor.

Bu kapsamda Hafik ve Yıldızeli ilçelerinden gelen 200 ortaokul ve lise öğrencisi öğretmenleriyle Sivas Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret edip kentteki tarihi ve turistik yerleri gezdi. Öğrencilere kırmızı-beyazlı atkı ve bere hediye edilirken, çocukların heyecanı ve mutluluğu da gözlerine yansıdı.



Çocuklarla yakından ilgilenen ve sohbet eden Ayhan, projedeki amaçlarının çocuklara ili tanıtmak ve Demir Grup Sivasspor'un iç saha maçlarında taraftar ruhunu yaşatmak olduğunu belirtti.

Çocuklarla birlikte olmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu vurgulayan Ayhan, "Bu makamlar sizin, buralar size hizmet etme makamı ve özellikle görmenizi istedim. İlçelerdeki çocuklarımızın Sivas'ın tüm güzelliklerini ve tarihi değerlerini görmesini istiyorum. Sivasımızın göz bebeği Demir Grup Sivasspor'un maçında da hep beraber bulunmak istiyoruz. Temel gayemiz birlik ve beraberliğimiz pekişsin. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bugün biz idareciyiz, yarın sizler idareci olacaksınız. Bu tür etkinlikleri önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Salih Ayhan, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında bugün Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayı proje kapsamında kente gelen çocuklarla birlikte izleyecek.

Kaynak: AA