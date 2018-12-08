"Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor Projesi" ile ilk olarak Vali Salih Ayhan'ı ziyarete eden 138 öğrenci ardından da Sivasspor- Göztepe maçını izleyecek.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, "2023'e Doğru Eğitimde Dönüşüm Projesi" kapsamında, "Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor Projesi" hayata geçirildi.

Projeyle kırsalda yaşayan çocukların Sivasspor sevgisi ile buluşturulması ve yaşadığı ili tanıması amaçlandı.

Valilik öncülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde Altınyayla ilçesindeki 7 okuldan 100 ortaokul öğrencisi, 10 öğretmen ve Sivas merkezden 38 engelli vatandaş, Vali Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete katılanlara Sivasspor forması hediye edildi, daha sonra kentin tarihi ve turistik yerleri gezdirildi.

Ayhan, amaçlarının çocukların ili tanıması ve Sivasspor maçlarında taraftar ruhunu yaşamaları olduğunu belirterek, "Bir taraftar kültürü oluşturmak istiyoruz. Şehir takımlarına sahip çıkmalarını, centilmence heyecan ve sportif aidiyeti hissetmelerini istiyoruz. Bu Sivas'taki eğitimde değişim ve dönüşümünde bir başlangıcı. Sivasspor'un buradaki maçlarında bu çalışmamız devam edecek. Bu soğuk havada özel gereksinimli bireylerin de Sivasspor'u yalnız bırakmadığını görüyoruz. Sivasspor aşkı yağmur, kar, çamur dinlemez. Sıcak evde oturarak taraftarlık olmaz. Sivasspor'u sevmenin bir bedeli olur." ifadelerini kullandı.

Ardındandan Vali Ayhan, öğrenciler ve engelli vatandaşlar, Sivasspor-Göztepe maçını izlemek üzere Yeni 4 Eylül Stadı'na geçti.