Minik Yiğidolar, Sivasspor'a destek olmaya devam ediyor

SİVAS (İHA) - Sivas Valiliği himayesinde Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor Projesi kapsamında, il merkezi, ilçe ve köylerden gelen öğrenciler, Sivasspor'a destek olmaya devam ediyor.

Minik Yiğidolar proje kapsamında dün, Sivasspor-Hatayspor mücadelesini izledi. Maç öncesinde Sivas'ın tarihi ve kültürel alanlarını gezerek yakından tanıma fırsatı bulan ortaokul ve lise öğrencileri, daha sonra Sivas Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti. Öğrencilere, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, okul müdürleri ve öğretmenleri de eşlik etti. Öğrenciler daha sonra Vali Ayhan, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ve il protokolünün önde gelen isimleri ile birlikte Sivasspor-Hatayspor maçını izledi.

90 dakika boyunca kırmızı-beyazlıları destekleyen minik yiğidolar, Sivasspor'un 4-0'lık galibiyeti ile büyük bir sevinç yaşadı.

"Fırsat eşitliği sağlayan bir projedir"

Sivasspor'u aldığı galibiyet dolayısıyla tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Spor Sivas Projesi ile ilgili değerlendirmede bulundu. Proje kapsamında öğrencilere hem fırsat eşitliği sunulduğuna hem de sosyokültürel açıdan gelişimlerinin desteklendiğine vurgu yapan Aslan, "Spor Sivas Projesi, eğitimde fırsat eşitliği sağlayan bir projedir. Bu proje ile köy okullarımızda öğrenim gören öğrencilerimiz; araçlarla alınarak şehrimize getirilmekte, gün boyunca misafir edilmekte, öğrencilerimizin şehrimizin tarihi mekanlarını, müzelerini, kültürel alanlarını ziyaret ederek buralar hakkında bilgi edinmeleri sağlanmaktadır. Gün boyunca şehirde günlük hayatlarından farklı zaman geçiren ve aynı zamanda öğrenim kazanımları edinen "minik yiğidolar" akabinde Süper Lig Sivasspor maçlarını izlemektedir. Bu sayede imkanlar açısından bazı dezavantajları olan öğrencilerimize fırsat eşitliği sunulmakta ve öğrencilerimizin hem sosyokültürel açıdan gelişimleri desteklenmekte hem taraftar bilinci oluşturmaları sağlanmakta hem de aidiyet duyguları güçlendirilmektedir. Başta Sayın Valimiz olmak üzere bu değerli projenin hayata geçirilmesini sağlayan herkese ve özellikle gönüllü olarak görev üstlenen öğretmenlerimize yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SİVAS