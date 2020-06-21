Minik Yaren'in ihmal sonucu öldüğünü söyleyen baba: Babalar Günü'ne evlatsız girdim
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Minik Yaren'in ihmal sonucu öldüğünü söyleyen baba: Babalar Günü'ne evlatsız girdim

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 3.5 yaşındaki kızı Yaren Evin Temel'i, geçirdiği bademcik ve geniz eti ameliyatı sonrası doktorların ihmali nedeniyle kaybettiklerini öne süren ailenin eline, 15 ay sonra Adli Tıp Kurumu'ndan rapor ulaştı.

Minik Yaren'in ihmal sonucu öldüğünü söyleyen baba: Babalar Günü'ne evlatsız girdim
21.06.2020 09:25 | Son Güncelleme: 21.06.2020 10:01

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 3.5 yaşındaki kızı Yaren Evin Temel'i, geçirdiği bademcik ve geniz eti ameliyatı sonrası doktorların ihmali nedeniyle kaybettiklerini öne süren ailenin eline, 15 ay sonra Adli Tıp Kurumu'ndan rapor ulaştı. Gelen raporda anestezi uzmanı hatalı bulunurken, acılı baba Kubilay Temel (33) ise, "Bugün Babalar Günü ancak benim kızım bir ihmal sonucu yaşamını yitirdi. Babalar gününe evlatsız girdim. Acımız çok büyük" dedi.

Turgutlu ilçesine bağlı Yıldırım Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası Kubilay ile Resime Temel (26) çiftinin ilk çocuğu Yaren Evin Temel'de, sürekli tekrarlayan bademcik iltihabı görülmeye başladı. Çift, kızını, ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Yaren'in bademcikleri ile geniz etinin alınmasına karar verildi. Yaren, 2019 yılı 8 Mart sabahı ameliyat edildi. 1 saat süren ameliyatın ardından normal odaya alındı. Ancak küçük kızın durumu aniden ağırlaştı. Kalbi duran Yaren, ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Yaren, aynı gün saat 21.30'da yaşamını yitirdi. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan küçük Yaren, Turgutlu Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda Minik Yaren'in ölümünden anestezi uzmanı sorumlu tutuldu. Raporda yazan sonuca göre; anestezi öncesi muayene formunda solunum sayısının kayıt altına alınmaması, buna bağlı olarak Minik Yaren'in yapılan otopsisinde akciğerlerinde enfeksiyon saptandığı bilgileri yer aldı.

ACILI BABANIN FERYADIMetal ürünleri işleyen fabrikada işçi baba ile ev hanımı anne, kızının ölümünde ihmal bulunduğu iddiasıyla savcılığa şikayet dilekçesi verdi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı da iddialar üzerine  soruşturma başlattı. Her gün kızının eşyalarını kokladığını anlatan Temel, "Canımız yanıyor. İçimiz parçalanıyor. Kızımın ölümünün üzerinden dolu dolu 15 ay geçti. ve en nihayetinde Adli Tıp Kurumu bize raporu gönderdi. Gelen raporda kızımın ihmal sonucu öldüğü ortaya çıktı. Özel hastanede çalışan anestezi uzmanı tarafından kızımın akciğeriyle ilgili ameliyat öncesi yapılması gereken bazı tetkikler yapılmamış. Bu nedenle ameliyattan çıktıktan sonra hayatını kaybetmiş. Bugün Babalar Günü ve kızım yanımda yok. Buradan savcımıza, hakimlerimize sesleniyorum. Lütfen gereken cezalar verilsin. Verilsin ki başkalarının canı yanmasın. Ben bu Babalar Günü'ne kızım olmadan girdim. Başkalarının başına böyle bir şey gelmesin" dedi. Temel ayrıca, maddi ve manevi tazminat için Turgutlu Asliye Hukuk Mahkemesi'nde hukuk mücadelesi başlattıklarını kaydetti.Anne Resime Temel de acısının her geçen gün tazelendiğini, sorumluların bir an önce cezalandırmasını istedi. Anne Temel, kızlarının ne anneler ne babalar gününde artık yanlarında olmayacağını anlattı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin Haber
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi Haber
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek Haber
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi Haber
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı Haber
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı
Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Kahraman baba, oğluyla vatan görevinde! Gösterdiği fedakarlık sonrası yılın babası seçildi
Kahraman baba, oğluyla vatan görevinde! Gösterdiği fedakarlık sonrası yılın babası seçildi
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Kadir ikinci kez hakim karşısına çıkacak! Avukatın sözleri, tahliye bekleyenlerde heyecan yarattı
Kadir ikinci kez hakim karşısına çıkacak! Avukatın sözleri, tahliye bekleyenlerde heyecan yarattı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Saldırganın ismini kanıyla parkeye yazan talihsiz kadın için Bakan Selçuk devreye girdi
Saldırganın ismini kanıyla parkeye yazan talihsiz kadın için Bakan Selçuk devreye girdi
Fransa'nın dünyaca ünlü gazetesi manşete taşıdı: Erdogan Sultan De Libye
Fransa'nın dünyaca ünlü gazetesi manşete taşıdı: Erdogan Sultan De Libye
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.00'da başladı! İşte kısıtlamayla ilgili tüm detaylar
Sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.00'da başladı! İşte kısıtlamayla ilgili tüm detaylar
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Türkiye'den Pençe-Kaplan Operasyonu'nu kınayan ABD'li kuruluşa tepki: Utanç kaynağısınız
Türkiye'den Pençe-Kaplan Operasyonu'nu kınayan ABD'li kuruluşa tepki: Utanç kaynağısınız
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ziya Selçuk Murat Kurum Bülent Turan Berat Albayrak
Magazin Sezen Aksu Hülya Avşar Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Gökhan Gönül Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Tahir Karapınar
Daha Fazla Lgs Okul Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Minik Yaren'in ihmal sonucu öldüğünü söyleyen baba: Babalar Günü'ne evlatsız girdim - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 10:50:04. #1.15#
title