Minik Yağmur Yemen'deki Çocuklara Küpesini Bağışladı

Gaziantep'te ilkokul öğrencisi Yağmur Özçoban, televizyonda izlediği haberlerden etkilenerek küpesini bağışladı.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yemen'deki çocuklara yardım etmek isteyen küçük Yağmur, tek serveti olan küpesini bağışlamaya karar verdi.

Babası Yusuf Özçoban ile dernek binasına gelen Yağmur, küpesini yetkililere teslim etti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yağmur Özçoban, Yemen'de yaşanan acıları gördükten sonra yardım etmeye karar verdiğini belirtti.

Televizyonda, sosyal medyada çocukları gördükçe çok üzüldüğünü dile getiren Yağmur, "Geçen yıl aldığım, çok sevdiğim küpemi bağışlamaya karar verdim. Orada insanlar açlar. Onları gördükçe içim acıyor. Bu küpemi oradaki çocuklar için gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

Baba Özçoban, kızının davranışından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, insanlara yardım etmenin önemine dikkati çekti.

Yemen'e yardım toplamaya çalıştıklarını aktaran Özçoban, "Sürekli Yemen'deki insanlara ne yapalım diye konuşurduk. Bununla ilgili bir girişimde bulunarak çevremizden yardımlar topladık. Kızım da annesine yardım etmek için küpesini bağışlamak istediğini söylemiş. Ben bu davranışı karşısında çok mutlu oldum." dedi.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut da Yemen'e yardım edilmesi çağrısında bulunarak, Yağmur gibi duyarlı insanların çoğalması gerektiğini kaydetti.

Duyarlı davranışlarından dolayı Yağmur ve ailesini tebrik eden Bulut, Yemen'de büyük dramlar olduğuna vurgu yaptı.