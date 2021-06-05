Minik Yağız'ın köpeğin saldırısına uğradığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı
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Minik Yağız'ın köpeğin saldırısına uğradığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Minik Yağız'ın köpeğin saldırısına uğradığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı Kulağı, kafası ve koluna 50'ye yakın dikiş atılan küçük çocuğun tedavisi devam ediyor Küçük çocuğu ölümden döndüren köpek saldırısında ambulans detayı Saldırı sonrası 112'ye haber verilmesinin ardından ambulans...

Minik Yağız'ın köpeğin saldırısına uğradığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Kulağı, kafası ve koluna 50'ye yakın dikiş atılan küçük çocuğun tedavisi devam ediyor

Küçük çocuğu ölümden döndüren köpek saldırısında ambulans detayı

Saldırı sonrası 112'ye haber verilmesinin ardından ambulans 2 dakika 20 saniyede olay yerine ulaşması da görüntülere yansıdı

ANTALYA - Antalya'da sevmek istediği köpeğin saldırısına uğrayıp ölümden dönen 3,5 yaşındaki çocuğun yaşadığı dehşet anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere saldırı anı yansırken, olay sonrası sağlık ekiplerinin çağrılmasının ardından küçük çocuk için ambulansın olay yerine 2 dakika 20 saniyede gelmesi de dikkat çekti.

Dehşete düşüren olay, 2 Haziran çarşamba günü saat 16.40 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 639 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre anne Mediha Nur Çetin (23), 3,5 yaşındaki oğlu Yağız ile birlikte akrabalarını ziyarete gitti. Eve dönüş yolunda ise Çetin, sokak üzerinde taksi çağırma butonuna basacağı sırada oğlu sokaktaki bir kurt köpeğini sevmek istedi. Bu sırada köpek Yağız'ın üzerine atlayarak saldırmaya başladı. Köpek, küçük çocuğu altına alıp ısırmaya başlarken, şoka uğrayan anne, bir yandan çocuğunu kurtarmaya çalıştı, diğer yandan da çevredekilerden yardım talep etti. Küçük Yağız, bu sırada başka bir köpeğin saldırgan köpeği ısırması sayesinde saldırının devamından kurtuldu. Başından, kolundan ve kulağından aldığı ısırıklarla kanlar içerisinden kalan Yağız, olay yerine çağrılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede kulağı, kafası ve koluna 50'ye yakın dikiş atılan küçük çocuk tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından baba Serhat Çetin, sahipli olduğu ileri sürülen köpeğin sahipleri hakkında polise şikayetçi oldu.

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Olay anıysa çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, annesi Mediha Nur Çetin ile yürüyen küçük Yağız'ın bir ara annesinin yanından ayrılıp köpeğin yanına doğru gittiği ve ardından saldırıya uğraması yer alıyor. Saldırıyla birlikte çevredekilerin olay yerinde yardıma koşması da görüntülere yansıdı.

Ambulans detayı

Yine güvenlik kamera görüntülerinde ambulans detayı ise dikkat çekti. Saat 16.41'de saldırı gerçekleşirken, köpeğin ayrılmasının ardından 1 dakika sonrası çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi. Olay yerine ambulans ise 2 dakika 20 saniyede ulaşarak küçük Yağız'ı ambulansla hastaneye götürdü.

Minik Yağız'ın köpeğin saldırısına uğradığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Minik Yağız'ın köpeğin saldırısına uğradığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Minik Yağız'ın köpeğin saldırısına uğradığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Minik Yağız'ın köpeğin saldırısına uğradığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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