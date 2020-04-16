Minik Vefa'dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek Van'ın Edremit ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Vefa Alkan, tablet almak için biriktirdiği 134 lira 55 kuruşu 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

Van'ın Edremit ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Vefa Alkan, tablet almak için biriktirdiği 134 lira 55 kuruşu 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına minik yürüklerden de destek gelmeye devam ediyor. Edremit ilçesinin Şabaniye Mahallesi'nde yaşayan Vefa Alkan da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya bağışta bulunmak için Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden destek istedi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Alkan'ı ikamet ettiği adresten kumbarasıyla birlikte alarak en yakın kamu bankasına götürdü. Burada görevli banka personeli tarafından açılan kumbaradan çıkan 134 lira 55 kuruş, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası için açılan hesaba yatırıldı.

Kampanyaya destek verdiği için mutlu olduğunu dile getiren Vefa Alkan, kendisine yardımcı olan polis memurlarına da teşekkür etti. Sosyal medyada gördüğü kampanyaya destek vermek istediğini belirten Alkan, "Tablet almak için para biriktiriyordum. Başka vatandaşların ihtiyacının olacağını düşünerek kampanyaya bağışlamaya karar verdim" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA